Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, động viên các bệnh nhi nhân Tết Trung Thu

Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026, sáng 24/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên các bệnh nhi đang chữa bệnh dài hạn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội (phường Dương Nội) và Bệnh viện Quân y 103 (phường Hà Đông).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lần lượt tới thăm, động viên các bệnh nhi đang điều trị dài hạn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai bệnh viện để tổ chức đêm Rằm Trung Thu, chia vui với các bệnh nhi; chúc các bệnh nhi đón Tết Trung Thu vui vẻ, sớm khỏi bệnh, trở về tiếp tục học tập cùng các bạn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu nhi - các chủ nhân tương lai của đất nước. Người từng nói: "Thiếu nhi như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan." Đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm đặc biệt đối với thiếu nhi. Hằng năm, vào dịp Tết Trung Thu, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và khu dân cư... đều quan tâm, chăm lo, tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, thể hiện nét đẹp văn hóa và sự chăm lo đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu, chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây cũng là mong muốn lớn nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em, ngày càng được quan tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hai bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều trị bệnh nhi, thực hiện tốt trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Nhấn mạnh nghề y là nghề vinh quang nhưng cũng rất khó khăn, gian khổ, đồng chí Trịnh Văn Quyết chia sẻ đối với bác sỹ nhi, công việc càng đặc thù khi nhiều bệnh nhi còn nhỏ, chưa biết nói hoặc chưa thể diễn đạt chính xác tình trạng đau, bệnh. Do đó, các bác sỹ phải tập trung quan sát biểu hiện, cảm xúc của trẻ để nhận diện tình trạng bệnh, có phương pháp khám, điều trị và động viên tinh thần phù hợp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những nỗ lực, kết quả hai bệnh viện đạt được trong những năm qua; đánh giá cao đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Nhi Hà Nội và khoa Nhi Bệnh viện Quân y 103 tâm huyết, gắn bó, có trách nhiệm trong chăm sóc, điều trị bệnh nhi.

Không chỉ chú trọng xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh, giỏi về chuyên môn, có y đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, lãnh đạo, cán bộ, y, bác sỹ hai bệnh viện quan tâm chăm sóc, tổ chức các hoạt động phù hợp, tạo niềm vui, động viên tinh thần các bệnh nhi đang điều trị, giúp các cháu mau khỏi bệnh, sớm trở lại môi trường học tập và hòa nhập cùng bạn bè đồng trang lứa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, động viên, tặng quà các bệnh nhi đang chữa bệnh tại Bệnh viện Quân Y 103. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh nhi trong thời gian tới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bệnh viện có các giải pháp phù hợp, tiếp tục xây dựng, phát triển, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ hai bệnh viện từng bước áp dụng bệnh án điện tử, theo dõi sức khỏe trẻ từ khi còn trong bụng mẹ đến quá trình trưởng thành. Việc theo dõi liên tục trên nền tảng điện tử không chỉ hỗ trợ quản lý sức khỏe khi trẻ đến viện mà còn tạo điều kiện tư vấn, hỗ trợ gia đình từ xa trong những trường hợp chưa cần nhập viện, qua đó cung cấp thêm kiến thức và góp phần giảm bớt lo lắng cho gia đình.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Hà Nội và lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh, sự quan tâm, những món quà Trung Thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng là nguồn động viên tinh thần đối với các bệnh nhi và gia đình, tiếp thêm nghị lực để các cháu vượt qua bệnh tật; đồng thời là động lực đối với tập thể cán bộ, y, bác sỹ bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Lãnh đạo hai bệnh viện khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững phẩm chất, y đức của người thầy thuốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Rộn ràng khai mạc Lễ hội Trung Thu 2026 tại Hà Nội Tại Lễ hội, những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy… đưa các em trở về với thế giới tuổi thơ giàu màu sắc và những câu chuyện đẹp của văn hóa dân tộc.