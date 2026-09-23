Quảng Ngãi loay hoay tìm giải pháp xử lý nước rỉ rác

Mặc dù khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi chỉ mới bắt đầu vào mùa mưa nhưng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (xử lý rác cho trung tâm tỉnh), nước rỉ từ bãi rác đã tràn ra ngoài hố rác, ảnh hưởng đến hoạt động xử lý rác nơi đây.

Hiện các đơn vị chức năng đang loay hoay tìm hướng xử lý tình huống này.

Lượng nước rỉ rác về hồ chứa tăng mạnh

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ hiện có các dự án chôn rác gồm: hố chôn rộng 2,8ha; 3 hố chôn rác và hồ chứa nước rỉ rác thuộc dự án cải thiện môi trường miền Trung-Tiểu dự án Quảng Ngãi (dự án ADB).

Hồ chứa nước rỉ rác này có thể tích gần 8.900 mét khối. Bên cạnh đó, tại đây còn hố chôn rác rộng 5,6ha (với 3 hố chôn) vừa mới đưa vào sử dụng và nhà máy xử lý nước rỉ rác với công suất 250 mét khối/ngày đêm.

Qua 2 trận mưa trong tháng Chín vừa qua, lượng nước rỉ rác về hồ chứa tăng mạnh, hiện cách đỉnh tường hồ chỉ 25cm. Nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ đã không vào hồ chứa vì đầy, tràn ra ngoài.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Đoàn Nhật Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, cho biết: “Nước rỉ từ rác hố số 1 (dự án 5,6ha) đã ngập đường công vụ. Hiện chúng tôi đang cho sửa lại đường để xe đưa rác vào hố số 2 được an toàn. Bên cạnh đó, hiện công suất xử lý nước rỉ rác của nhà máy xử lý nước rỉ rác chỉ đạt 45% so với công suất thiết kế nên ảnh hưởng lớn đến việc tiếp nhận nước rỉ rác ở hồ chứa vì nước sau khi xử lý xong sẽ tưới ẩm lên các bãi rác."

Vì nước rỉ rác tràn ra đường công vụ nên việc tiếp nhận rác vào hố số 2 (dự án 5,6ha) gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức khắc phục tạm bằng nâng đường công vụ cao hơn mực nước đang ngập.

Ông Nguyễn Chánh Tín, Quản lý dự án hố chôn rác 5,6ha (Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh), cho biết: “Hiện nay hố số 1, rác lên quá cao so với dung tích, chiều cao của bờ bao (cao hơn 2-3 mét). Toàn bộ nước mưa những ngày qua đều thành nước rỉ rác và trôi về hố chôn số 3, ảnh hưởng lớn đến việc tiếp nhận rác nơi đây."

Ngoài ra, hiện tại, các hố rác khác (hố 2,8ha và hố rác dự án ADB) đã vượt công suất. Tuy nhiên, việc phủ bạt ở các hố này chưa triển khai kịp, nước mưa thấm vào hố rác, tạo ra nước rỉ rác nhiều. Trong khi đó, hồ chứa nước rỉ rác đã đầy. Hồ được thiết kế thấp hơn các hố chứa rác từ 3-5 mét nên vào mùa mưa ngoài tiếp nhận nước rỉ rác tăng cao, nguy cơ nước mặt chảy vào hồ cũng rất lớn. Thực tế, nước rỉ rác ở những ngày qua đã không về hồ chứa nước, chảy ra ngoài.

Cụ thể, ngay lối dẫn lên bãi rác, những ngày qua do đường công vụ bị nước ngập khiến cho chở rác vào hố rác số 2 (đi qua hố số 3) bị ảnh hưởng nặng. Cùng đó, nước rỉ rác hôi thối, chảy ra ngoài tạo thành 1 mương thoát nước có bề ngang rộng gần 2 mét dọc lối đi. Để ngăn nước, lực lượng chức năng phải dùng bơm để hút nước nhưng với lượng mưa nhiều nên không hiệu quả. Việc sử dụng máy bơm dẫn nước về hồ chứa không khả thi.

Chậm xử lý nước rỉ rác ảnh hưởng đến việc xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Cấp bách ứng phó

Xử lý nước rỉ rác đã trở nên cấp bách. Việc mưa nhiều, thấm vào rác tạo thành nước rỉ rác hiện không còn lối thoát. Các tình huống trên đã được đơn vị chức năng dự kiến được.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chánh Tín cho biết thêm trước đó chủ đầu tư đã tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, trong quá trình thi công hố chôn lấp rộng 5,6ha, phải thực hiện đồng bộ các nội dung như phủ bạt các hố chôn lấp của dự án ADB và hố rác 2,8ha nhưng hiện việc phủ bạt chưa hoàn thành. Trước mắt, giải pháp tạm thời là dùng hố rác số 3 của dự án 5,6ha tạm chứa nước rỉ rác.

Ngoài giải pháp trên, ông Bùi Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, kiến nghị thêm để đảm bảo toàn bộ nước rỉ rác được thu gom, cần triển khai thêm hồ chứa nước mới kết nối hồ chứa nước cũ với chi thấp. Cùng đó khẩn trương sửa chữa trạm xử lý nước thải và cho phủ bạt các hố chôn lấp rác thải 5,6ha để ngăn giảm thiểu nước mưa trực tiếp thấm vào rác thải.

Khu vực phía Đông đã vào mùa mưa nhưng việc xử lý nước rỉ rác vẫn đang được các bên có liên quan là Trung tâm phát triển Quỹ đất, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp cùng Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Quảng Ngãi vẫn bàn các giải pháp trong suốt từ tháng Tám đến nay. Trong đó, giải pháp bơm nước rỉ rác từ hố chôn rác 5,6ha vào hồ chứa nước được Trung tâm phát triển quỹ đất đưa ra nhưng Công ty Môi trường Đô thị từ chối vì không đủ thẩm quyền.

Trước thực tế trên, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo các đơn vị có liên quan phải phối hợp chặt, đồng bộ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của mình để tìm giải pháp hiệu quả. “Để xử lý tình huống, phương án làm hố chứa tạm thời, phải làm ngay. Việc phủ bạt các hố rác phải hoàn thành và hạn cuối là ngày 30/9."

Với nhà máy xử lý nước thải, sớm tiến hành bảo trì, bảo dưỡng. Công ty cổ phần Môi trường Đô thị, đơn vị quản lý, vận hành, xử lý rác phải phối hợp các đơn vị để tổ chức tiếp nhận rác, không để ứ đọng trong xử lý rác.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp các địa phương, đơn vị tham mưu tỉnh kế hoạch, phương án, đầu tư, xử lý rác trên địa bàn toàn tỉnh. Các giải pháp phải đảm bảo tính lâu dài, khả thi trong việc tổ chức thực hiện./.

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