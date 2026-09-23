Trung Quốc cảnh báo nguy cơ ô nhiễm không khí do El Nino

Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cảnh báo nước này có thể đối mặt với nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng trong mùa Thu và mùa Đông năm nay do hiện tượng El Nino đã hình thành và có khả năng mạnh lên, thậm chí phát triển thành một sự kiện “siêu El Nino."

Tại cuộc họp báo ngày 22/9, người phát ngôn bộ trên Bùi Hiểu Phi cho biết El Nino có thể làm suy yếu gió mùa Đông Á, giảm hoạt động của các đợt không khí lạnh tại miền Bắc Trung Quốc, khiến chất ô nhiễm khó phát tán và làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm kéo dài trên diện rộng.

Mùa Thu và mùa Đông vốn là thời điểm ô nhiễm không khí dễ gia tăng tại Trung Quốc do khí quyển ổn định, thường xuất hiện nghịch nhiệt khiến chất ô nhiễm tích tụ, trong khi nhu cầu sưởi ấm làm tăng lượng khí thải.

Trong đợt El Nino gần đây nhất, Trung Quốc từng trải qua một đợt khói mù kéo dài 16 ngày từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024.

Theo ông Bùi Hiểu Phi, đợt ô nhiễm này ảnh hưởng khoảng 2,7 triệu km², tương đương hơn 28% diện tích đất liền của Trung Quốc, khiến nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm tăng thêm 2,4 microgam/m³ và gây ô nhiễm nghiêm trọng tại gần 100 thành phố.

Để ứng phó, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc sẽ cập nhật các kế hoạch ứng phó khẩn cấp, tăng cường kiểm soát phát thải tại các ngành công nghiệp trọng điểm và giao chỉ tiêu giảm phát thải cụ thể cho từng doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất.

Các địa phương sẽ áp dụng biện pháp phù hợp theo thời gian, khu vực, ngành nghề và mức độ ô nhiễm, thay vì triển khai một biện pháp chung.

Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm. Hiện độ chính xác trong dự báo các đợt ô nhiễm PM2.5 tại nước này đạt trên 90%, trong khi dự báo mức độ nghiêm trọng đạt trên 80%. Hệ thống ứng phó 3 cấp từ tỉnh, thành phố đến huyện đã được triển khai trên toàn quốc, cho phép kích hoạt biện pháp ứng phó ngay khi dự báo ô nhiễm ở mức trung bình kéo dài.

Các cơ quan chức năng đồng thời tăng cường xử lý hành vi xả thải vượt quy định, làm giả dữ liệu quan trắc và các vi phạm môi trường khác thông qua giám sát trực tuyến, viễn thám vệ tinh, theo dõi mức tiêu thụ điện năng và kiểm tra thực tế.

Trong các đợt ô nhiễm nghiêm trọng, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất có trọng tâm tại các khu vực ô nhiễm cao./.

"Nút thắt" chất lượng không khí tại Trung Quốc Các chuyên gia kêu gọi Trung Quốc xây dựng các chiến lược cắt giảm phát thải có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm từng khu vực, đồng thời kiểm soát mạnh mẽ và có hệ thống hơn cả VOC và oxit nitơ.