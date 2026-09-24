Mưa lũ kéo dài, nhiều trường ở Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, sáng 24/9 nhiều trường tại khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa đã quyết định cho học sinh nghỉ học để tránh nguy hiểm trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt ở trường học.

Từ trưa, chiều ngày 23/9 đến sáng 24/9, tại Khánh Hòa mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nhiều tuyến đường nước đã qua tràn và chảy xiết, gây khó khăn cho việc đi lại. Có những trường nước đã tràn vào sân, không đảm bảo điều kiện để học sinh sinh hoạt và học tập. Cụ thể nhiều phân hiệu của Trường Tiểu học Thuận Nam; Trung học cơ sở Thuận Nam (xã Thuận Nam); các Phân hiệu trường Tiểu học Phước Dinh (xã Phước Dinh); một số Phân hiệu Trường Tiểu học Ninh Phước (xã Ninh Phước); một số trường ở phường Phan Rang và Ninh Chử… đã cho học sinh nghỉ học.

Ông Cổ Nguyễn Minh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Nam, cho biết do mưa lũ diễn biến phức tạp và còn kéo dài, nhiều khu vực vùng trũng trên địa bàn xã Thuận Nam đã bị ngập lụt. Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Ban Giám hiệu các trường căn cứ tình hình thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học trong ngày 24/9 để đảm bảo an toàn; đồng thời bố trí cán bộ, giáo viên trực tại trường khi có việc đột xuất xảy ra phải kịp thời xử lý.

Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thuận Nam, từ chiều 23/9, nhận thấy mưa quá lớn nên nhà trường đã cho học sinh nghỉ học giữa buổi; đồng thời thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ vào sáng 24/9. Ban Giám hiệu nhà trường đã bố trí cán bộ, viên chức túc trực tại trường để xử lý khi có sự việc bất thường xảy ra.

Mưa lũ gây ngập nhiều nhà dân ở vùng trũng thấp của thôn Văn Lâm 3, xã Thuận Nam, Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các địa phương, trường học chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá. Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các điểm trường có nguy cơ ngập úng, sạt lở; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý.

Bên cạnh đó, các trường chủ động đề xuất cho học sinh nghỉ học khi điều kiện đi lại hoặc tổ chức dạy học không bảo đảm an toàn. Việc dạy bù sẽ được thực hiện vào thời gian thích hợp./.

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