Trao 130 suất học bổng cho học sinh vùng biển, đảo

Chiều 23/9, tại Khánh Hòa, Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” tổ chức trao học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biển, đảo của tỉnh.

Tham dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo,” Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 130 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng.

Nhân dịp năm học 2026-2027, Quỹ học bổng “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” trao tặng 130 suất học bổng, trị giá 1.000.000 đồng/suất cho các em học sinh. Hoạt động nhằm hỗ trợ các em trong học tập, đồng thời động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn và theo đuổi ước mơ của mình.

Tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa biểu dương nỗ lực vươn lên trong học tập của học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biển, đảo tỉnh Khánh Hòa; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Gửi lời dặn dò thế hệ trẻ, bà Trương Mỹ Hoa mong muốn các em không ngừng trau dồi tri thức, phát huy tinh thần tiên phong của “người chiến sĩ trên mặt trận tri thức” trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu mạnh. Những suất học bổng hôm nay sẽ trở thành nguồn động viên để các em thêm tự tin trên hành trình học tập, nỗ lực để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cảm ơn sự quan tâm của Quỹ dành cho học sinh Khánh Hòa.

Theo ông Lê Huyền, những suất học bổng không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vươn lên trong học tập. Nhiều em đã không ngừng nỗ lực, giữ vững thành tích học tập tốt, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, từng bước trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho ý nghĩa nhân văn và giá trị thiết thực của chương trình học bổng mà Quỹ và Câu lạc bộ đã bền bỉ vun đắp trong suốt thời gian qua.

Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” tiền thân là Quỹ Học bổng Vừ A Dính được Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định thành lập ngày 5/3/1999, dành riêng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nghèo, học giỏi, phấn đấu rèn luyện tốt trong cả nước.

Những năm tiếp theo, Quỹ học bổng Vừ A Dính thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” để kết nối những trái tim hướng về biển đảo quê hương.

Từ ngày 5/12/2025, theo Quy định mới, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã chuyển thành Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo.”

Trong nhiều năm qua, hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số, con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ“Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu.”

Riêng năm học 2025-2026 ngành Giáo dục Khánh Hòa có 180 học sinh được nhận học bổng của Quỹ, trong đó: Học bổng Vừ A Dính là 90 suất/90 học sinh; học bổng Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" là 90 suất/90 học sinh. Mỗi suất 1 triệu đồng kèm theo các phần quà gồm balo, vở, bút, bình nước./.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở Tây Ninh Sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua trở ngại, vươn lên trong học tập.

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