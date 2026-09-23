Đại học Quốc gia đặt mục tiêu năm 2035 lọt tốp 100 thế giới về lĩnh vực luật

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 23/9, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu Trường Đại học Luật xác lập rõ vị thế và chuẩn phát triển của một trường đại học nghiên cứu xuất sắc, tinh hoa về luật học.

“Mục tiêu nâng lĩnh vực luật của Đại học Quốc gia Hà Nội vào nhóm 100 thế giới đến năm 2035 là mục tiêu khó, nhưng cần thiết. Thứ hạng không phải đích đến duy nhất, đó là một thước đo buộc chúng ta nâng chuẩn nghiên cứu, dữ liệu, công bố, hợp tác, danh tiếng học thuật và tác động xã hội,” Phó giáo sư Nguyễn Hiệu nói.

Cũng theo ông Hiệu, tại lễ kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên trở thành đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực; là trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn và lực lượng tiên phong của giáo dục đại học Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội phải gắn tri thức với phát triển, chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách theo những đặt hàng lớn của quốc gia.

“Đây là chỉ đạo đối với toàn Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng trong lĩnh vực thể chế, chính sách và pháp luật, kỳ vọng trước hết được đặt vào Trường Đại học Luật,” Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hiệu nhấn mạnh.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hiệu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hiệu, đất nước đang đứng trước những vấn đề mới và khó: xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản trị trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia trong hội nhập sâu rộng. Mỗi vấn đề đều cần những khuôn khổ pháp lý có tầm nhìn, dựa trên bằng chứng, theo kịp thực tiễn và mở đường cho phát triển.

Từ yêu cầu đó và trong giai đoạn mới, Trường Đại học Luật cần nỗ lực hơn nữa trong việc xác lập vị thế, đổi mới mạnh mẽ đào tạo theo định hướng tinh hoa và hội nhập, phát triển các chương trình chất lượng cao; phát triển đội ngũ và môi trường học thuật; phối hợp với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội để xây dựng các chương trình đào tạo và nghiên cứu chung.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường tạo bước chuyển rõ rệt về nghiên cứu và tư vấn chính sách. Trường Đại học Luật phải trở thành địa chỉ tin cậy để Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đặt hàng nghiên cứu, tham vấn, phản biện và đánh giá chính sách.

Trường Đại học Luật tiền thân là Khoa Pháp lý, thành lập năm 1976, thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 23/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Luật trên cơ sở Khoa Luật, trở thành trường đại học thành viên thứ 9 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hiệu trao bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các cá nhân. (Ảnh: Vietnam+)

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó giáo sư Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật cho biết khi mới thành lập, Khoa Pháp lý chỉ có 1 giáo viên, 3 cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý hành chính – đào tạo. Dù vậy, khóa tuyển sinh đầu tiên vẫn được thực hiện ngay trong năm 1976 với 76 sinh viên.

Sau khi trở thành trường đại học, Trường Đại học Luật đã có những bứt phá mạnh mẽ, liên tiếp trong hai năm 2025 và 2026, lĩnh vực Luật của trường duy trì vị trí xếp hạng tốp 351-400 thế giới theo bảng xếp hạng do Tổ chức QS công bố. Trong 5 năm gần đây, trường xuất bản hàng trăm đầu sách, giáo trình, hàng trăm bài báo quốc tế và gần 700 bài báo trong nước; chủ trì 133 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, tổ chức 244 hội thảo khoa học.

Trường là cơ sở đào tạo luật có tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và trình độ tiến sỹ cao nhất Việt Nam (chiếm tỷ lệ trên 71,4%). Bên cạnh đó là hơn 350 giảng viên kiêm nhiệm và cộng tác viên lâu năm là các chuyên gia đầu ngành. Quy mô đào tạo gần 4.000 cử nhân hệ chính quy, gần 600 sinh viên văn bằng hai, hơn 900 cử nhân hệ vừa học vừa làm, hơn 700 học viên cao học và 144 nghiên cứu sinh.

Cũng theo Phó giáo sư Nguyễn Tiến Vinh, trong giai đoạn mới, trách nhiệm của trường càng nặng nề hơn để phù hợp với sứ mạng đào tạo tinh hoa của Đại học Quốc gia Hà Nội, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

“Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội kiên định theo đuổi triết lý giáo dục: Khai phóng; chất lượng cao; đổi mới sáng tạo; học tập suốt đời; ý thức trách nhiệm và phục vụ cộng đồng,” Phó giáo sư Nguyễn Tiến Vinh nói.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Nhà trường. Phó giáo sư Nguyễn Tiến Vinh khẳng định đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp và thành tựu của nhà trường trong nửa thế kỷ qua và tạo động lực để trường phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển của khoa học pháp lý và đất nước./.

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