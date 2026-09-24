Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt cục bộ tại khu vực Quy Nhơn

Ngày 24/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở, xói trôi đất đá một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng đến giao thông, hệ thống thoát nước và một số nhà dân.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông, tại khu vực công trình hạ tầng Khu dân cư Hải Bắc, mưa lớn làm đất, đá từ khu vực công trình bị xói trôi, sạt lở hệ thống mương thoát nước và tràn vào một số nhà dân tại Tổ dân phố Nhơn Hải. Khu vực bị ảnh hưởng có chiều dài khoảng 120m. Chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố sạt lở.

Tại xã Vạn Đức, mưa lớn làm sạt lở hai bên bờ suối tại thôn Vĩnh Đức, với chiều dài khoảng 50m. Sạt lở cuốn trôi hơn 30 cây cau đang cho quả của người dân xuống suối.

Tại phường Quy Nhơn Nam, mưa lớn cũng gây sạt lở tại khu vực dốc Mộng Cầm (khu phố 15) và Quốc lộ 1D, đoạn qua khu phố 16. Trên đường Lê Công Miễn, một khối lượng lớn đất, đá từ taluy tràn xuống, kéo dài hơn chục mét, phủ một phần mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Lực lượng chức năng đặt rào chắn, cảnh báo không cho người và phương tiện lưu thông qua dốc Mộng Cầm. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Sáng 23/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các khu vực, vị trí xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; đồng thời kiểm tra tiến độ triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ khu vực hạ du sông Hà Thanh trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Đông.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 282 hồ chứa, tổng dung tích đang trữ khoảng 729,645 triệu m3, đạt 50,2% dung tích thiết kế. Khu vực phía Đông tỉnh có 162 hồ, dung tích hiện tại khoảng 147,054 triệu m3, đạt 21,8% dung tích thiết kế; khu vực phía Tây có 120 hồ, dung tích khoảng 582,591 triệu m3, đạt 74,9% dung tích thiết kế.

Riêng hồ Biển Hồ B, mực nước đã vượt ngưỡng, đạt 107,13% cần tiếp tục theo dõi, chủ động các phương án bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp./.

Gia Lai chủ động ứng phó mưa lũ lớn, đảm bảo an toàn cho người dân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường được yêu cầu khẩn trương rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất.