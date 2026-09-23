Hà Nội: Hỗ trợ gia đình nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại Đông Ngạc

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 23/9, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc (Hà Nội), Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đã thăm hỏi, động viên và trao 32,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Tham gia đoàn có đại diện Phòng Bảo trợ xã hội; Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

Trao tận tay thân nhân người bị nạn số tiền hỗ trợ của thành phố là 32,5 triệu đồng, mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước mất mát của gia đình, động viên thân nhân nạn nhân giữ gìn sức khỏe, nén đau thương để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cùng với sự quan tâm của thành phố và Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đã kịp thời chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ, động viên đối với gia đình nạn nhân.

Đại diện gia đình nạn nhân đã gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm sâu sắc của chính quyền Thủ đô đối với gia đình, giúp gia đình vơi bớt khó khăn và xoa dịu phần nào nỗi đau thương mất mát.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị xử lý ngay tình trạng mất an toàn tại vị trí xảy ra vụ tai nạn trên tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Đảng ủy phường Đông Ngạc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Ngạc và các cơ quan đoàn thể của phường đã đến gặp gỡ thăm hỏi động viên gia đình có người bị nạn.

Với tinh thần tương thân tương ái, các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ gia đình và bố trí xe đưa nạn nhân về quê để tổ chức mai táng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Ngạc cũng đã trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 5 triệu đồng, Hội Chữ thập Đỏ phường hỗ trợ 3 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 17/9, lực lượng chức năng và người dân phát hiện một chiếc xe cũ mang biển số 18F5-55xx, nằm gần miệng cống thoát nước ở cuối đường Phố Viên, hướng vào khu B, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Người điều khiển xe được xác định là nam sinh N.Đ.S. (sinh năm 2008, sinh viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất). Thời điểm này, khu vực xung quanh đang ngập nước do mưa lớn và vắng người. Đến khoảng trưa 18/9, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại khu vực miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hà Nội có Báo cáo số 9648/SYT-BTXH ngày 20/9/2026 về việc báo cáo, đề xuất hỗ trợ khẩn cấp đối với gia đình nạn nhân.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các Sở Y tế, Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc cùng các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn./.

Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh viên tử vong tại khu vực cống thoát nước Chủ tịch UBND thành phố giao UBND phường Đông Ngạc khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có; báo cáo trong ngày 20/9.