Hà Nội: Xét xử 29 bị cáo trong dây chuyền sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả

Ngày 23/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị cáo về nhiều tội danh, gồm: “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” (theo quy định tại Điều 193-Bộ luật Hình sự), “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221-Bộ luật Hình sự), “đưa hối lộ” (theo quy định tại Điều 364-Bộ luật Hình sự), “nhận hối lộ” (theo quy định tại Điều 354-Bộ luật Hình sự), “môi giới hối lộ” (theo quy định tại Điều 365-Bộ luật Hình sự) và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174-Bộ luật Hình sự).

Hệ thống bị cáo “chân rết” ở nhiều công ty

Trong số 29 bị cáo có 2 bị cáo cùng bị truy tố về 3 tội là “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,” “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa hối lộ,” gồm: Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1979, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội; nơi ở Khu đô thị mới Phú Lương, phường Hà Đông, Hà Nội; cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) và Hoàng Mạnh Hà (sinh năm 1979, trú tại Tòa nhà CT3, The Pride, Khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội; cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood).

Bị cáo Đặng Trung Kiên (sinh năm 1988, trú tại Tòa M2, chung cư MIPEC, phường Kiến Hưng, Hà Nội; Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố về 2 tội: “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Bị cáo Hồ Sỹ Ý (sinh năm 1988, trú tại thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.”

Hai bị cáo cùng bị truy tố về tội “nhận hối lộ” gồm: Bùi Đinh Thị Dinh (sinh năm 1969, trú tại tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ) và Bùi Thị Trang (sinh năm 1990, trú tại Tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; nguyên chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ).

Ba bị cáo bị truy tố về tội “môi giới hối lộ” gồm: Phạm Gia Khải (sinh năm 1971, trú tại Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Hà Nội); Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1977, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đông Bắc A); Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1976, trú tại Khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Bị cáo Phạm Thị Hương (sinh năm 1988, trú tại chung cư MIPEC, phường Kiến Hưng, Hà Nội; nhân viên Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố về tội “đưa hối lộ.”

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (sinh năm 1981, trú tại Tòa nhà CT3, The Pride, Khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội; nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ)) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) khai báo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Cùng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” là 20 bị cáo gồm: Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Phúc Lý 3, phường Tây Tựu, Hà Nội; Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Nasaka Á Châu); Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1981, trú tại Tổ 13 Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Hà Nội; Giám đốc Công ty Hacofood, Công ty Win CT); Nguyễn Thu Thủy (sinh năm 1974, trú tại Tổ 16, phường Hoàng Mai, Hà Nội; Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood); Nguyễn Thị Mai Hương (sinh năm 1990, trú tại thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, Hà Nội; nhân viên kế toán nội bộ, thủ quỹ Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood); Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1987, trú tại thôn My Thượng, xã Thanh Oai, Hà Nội; Giám đốc Công ty Safaco); Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1990, trú tại thôn My Thượng, xã Thanh Oai, Hà Nội; Giám đốc Công ty Darifa); Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1989, trú tại thôn Kim Lâm, xã Thanh Oai, Hà Nội; Kế toán trưởng Công ty Darifa); Lê Xuân Son (sinh năm 1982, trú tại Tổ 13 Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Hà Nội; Phó Giám đốc, kiêm nhân viên kinh doanh Công ty Win CT).

Các bị cáo còn lại là nhân viên kế toán, kinh doanh và kinh doanh tự do.

Thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, Vũ Mạnh Cường, cổ đông chính, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Thủ đoạn phạm tội xuyên suốt từ việc liên hệ, đưa tiền cho người có thẩm quyền để đăng ký công bố sản phẩm; thay thế nguyên liệu trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng; lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu phần lớn doanh thu, làm giảm nghĩa vụ nộp thuế gây thất thu ngân sách nhà nước; khi vi phạm bị phát hiện đã tìm cách kết nối với những người có chức vụ, quyền hạn, có khả năng giúp đỡ, tạo điều kiện để không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, bị cáo Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính 39,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2019 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Vũ Mạnh Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa, gồm: một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) khai báo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là gần 116 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là gần 1.062 đồng, qua đó gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 107 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là trên 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vũ Mạnh Cường còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Cường, tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội; khi vi phạm bị phát hiện đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 6 ngày./.

Truy tố 29 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả hơn 1.100 tỷ đồng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng.

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