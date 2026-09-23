Mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực từng là nơi an táng liệt sỹ trong chiến tranh

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trong ngày 22/9, đơn vị tìm thấy thêm 6 hài cốt liệt sỹ tại khu vực vườn trồng sầu riêng của người dân ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại đây lên 77 bộ.

Hơn 20 ngày qua, các thành viên Đội K91 tổ chức đào tìm hài cốt liệt sỹ tại khu vườn rộng hơn 2.700m2 của gia đình bà Lê Thị Đón ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp (trước thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Khu vườn có hơn 100 cây sầu riêng đang trong thời kỳ cho quả, nhưng chủ vườn vẫn đồng thuận để lực lượng chức năng đưa phương tiện vào phục vụ tìm kiếm.

Từ ngày 1/9 đến trưa 23/9, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập 77 hài cốt liệt sỹ. Các hài cốt chưa xác định được danh tính. Một số hài cốt được gói, buộc bằng bạt tăng, mảnh vải quần áo. Đội K91 đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN và bảo quản các hài cốt theo quy định.

Theo Thượng tá Võ Thành Dẫn, khu vực vườn sầu riêng của gia đình bà Lê Thị Đón trước đây là nơi có nghĩa trang liệt sỹ. Khi biết lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, chủ vườn đã phối hợp, tạo điều kiện để Đội K91 thực hiện nhiệm vụ.

Với sự chấp thuận của chủ vườn, những cây sầu riêng nhiều năm tuổi được đốn hạ để phục vụ đào tìm hài cốt liệt sỹ. Dự kiến đến cuối tuần này, sau khi rà soát toàn bộ khu vực và đánh giá tình hình thực tế, Đội K91 sẽ kết thúc việc tìm kiếm tại đây, san lấp và trả lại mặt bằng cho người dân.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Đội K91 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn mùa khô 2025-2026 tại hai tỉnh Pur Sát, Prey Veng (Campuchia) và tỉnh Đồng Tháp, đơn vị tiếp tục lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN; thu thập, rà soát, xác minh thông tin và tổ chức đào tìm hài cốt liệt sỹ giai đoạn mùa khô 2026-2027.

Hiện Đội K91 phân chia lực lượng, thực hiện đồng thời việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng. Từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập gần 230 hài cốt liệt sỹ.

Thời gian tới, Đội tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực trước đây là nơi an táng liệt sỹ trong chiến tranh thuộc ấp Hội, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Một tổ khác của Đội K91 đang ở Campuchia sẽ mở rộng đào tìm tại ấp TroPang Thlok, xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng./.

Tìm thấy 44 bộ hài cốt liệt sỹ tại xã biên giới Tân Thành ở Đồng Tháp Mấy chục năm sau chiến tranh, khu vực chôn cất liệt sỹ năm xưa đã được người dân cải tạo, san lấp để trồng cây ăn quả nên hiện nay có vị trí phải đào sâu hơn 3m.