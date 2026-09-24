Triển lãm "Phụ nữ trong khoa học" điểm sáng ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha

Triển lãm "Phụ nữ trong khoa học" tại Đà Nẵng mở ra không gian tương tác sinh động, khơi dậy đam mê sáng tạo và thắt chặt quan hệ ngoại giao giáo dục chiến lược giữa Việt Nam - Tây Ban Nha.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Văn hóa năm 2026, triển lãm "Phụ nữ trong khoa học" do Đại sứ quán Tây Ban Nha và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức đã mang đến một góc nhìn mới mẻ về nghiên cứu học thuật. Sự kiện vinh danh 26 nữ trí thức đạt giải Nobel cùng các nhà khoa học tiêu biểu của Tây Ban Nha, qua đó phá bỏ những rào cản định kiến giới từng tồn tại.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày tư liệu, điểm nhấn của chương trình là không gian tương tác "Nhà khoa học nhí". Tại đây, học sinh được trực tiếp trải nghiệm các mô hình ứng dụng như nhà thông minh, ô tô điều khiển từ xa hay các thí nghiệm hóa học sinh động dưới sự hướng dẫn của sinh viên các trường đại học trên địa bàn.

Những hoạt động này minh chứng cho sự phát triển của giáo dục khoa học ứng dụng, đồng thời khẳng định tầm nhìn ngoại giao văn hóa chiến lược giữa hai quốc gia trong nỗ lực ươm mầm tài năng trẻ./.