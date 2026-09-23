Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha qua lăng kính triển lãm "Phụ nữ và khoa học"

Chiều 22/9, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp cùng Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tổ chức sự kiện "Khám phá cùng nhà khoa học" trong khuôn khổ triển lãm "Phụ nữ trong Khoa học".

Sự kiện trưng bày chân dung 26 nữ trí thức từng đạt giải Nobel cùng 8 nhà khoa học tiêu biểu của Tây Ban Nha nhằm tôn vinh cống hiến của phái nữ, lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và khẳng định nghiên cứu học thuật luôn rộng mở với mọi người.

Tại sự kiện, chuỗi hoạt động tương tác mang tên "Thí nghiệm vui", "Nhà khoa học nhí" và thi Rung chuông vàng "Hành trình kiến tạo tri thức" đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Nhnững trải nghiệm thực hành trực quan này giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức học thuật và ứng dụng linh hoạt vào thực tế.

Học sinh trung học cơ sở thành phố Đà Nẵng thích thú trải nghiệm các tình huống hóa học ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ngoại giao văn hóa và giáo dục

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã có buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha Carmen Cano de Lasala.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao việc Đại sứ quán chọn Đà Nẵng tổ chức sự kiện văn hóa quy mô, lãnh đạo thành phố cũng đề xuất đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch đô thị, quản lý cảng biển và giáo dục đào tạo. Đặc biệt, Đà Nẵng mong muốn học hỏi kinh nghiệm tiên tiến của Tây Ban Nha trong việc xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha Carmen Cano de Lasala (bên trái). (Ảnh: PV/Vietnam+)



Về phần mình, Đại sứ Carmen Cano de Lasala chia sẻ định hướng đưa tiếng Tây Ban Nha vào giảng dạy tại các trường học ở Đà Nẵng trong tương lai gần. Bà khẳng định những chương trình giao lưu văn hóa, học thuật thiết thực như triển lãm lần này chính là nền tảng vững chắc để phát triển mối quan hệ sâu rộng hơn. Tầm nhìn chiến lược này không chỉ tăng cường tình hữu nghị mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển toàn diện cho nguồn nhân lực trẻ.

Ươm mầm tài năng khoa học trẻ

Tại sự kiện triển lãm, góc trải nghiệm "Nhà khoa học nhí" đã tạo không khí sôi nổi khi học sinh được trực tiếp thao tác các thí nghiệm hóa học, vật lý cơ bản dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bên cạnh đó, sân chơi trí tuệ "Hành trình kiến tạo tri thức" với các câu hỏi tư duy logic đầy thách thức đã giúp các em củng cố bài vở và rèn luyện bản lĩnh thi đấu.

Phát biểu tại triển lãm, Đại sứ Carmen Cano de Lasala nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền cảm hứng học thuật thông qua những nữ khoa học gia trên toàn thế giới.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha Carmen Cano de Lasala. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam, Đại sứ Carmen Cano de Lasala khẳng định: "Tất cả họ đều chia sẻ điều mà tôi nghĩ có điểm chung với tất cả các bạn, đó là sự tò mò, khao khát được hiểu, được tiến xa hơn và khả năng không ngừng đặt các câu hỏi. Co thể nhà khoa học tạo ra khám phá vĩ đại tiếp theo cho thế giới đang ngồi ngay trong khán phòng này".

Đánh giá về sự kiện, thầy Cao Xuân Hưng, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, cho biết: "Chương trình thiết thực như thế này là cơ hội để các em khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, giúp học sinh kết nối được kiến thức trên sách vở với thực tế cuộc sống".

Hành trình hiện thực hóa tri thức

Sự kiện còn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cộng đồng sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học. Khách tham quan đặc biệt bị thu hút bởi các hệ thống điều khiển nhà thông minh, thiết bị ứng dụng laser và kính thực tế ảo do chính sinh viên Đà Nẵng chế tạo.

Nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn được làm ra bởi sinh viên thành phố Đà Nẵng mang nên triển lãm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trực tiếp giới thiệu mô hình nhà thông minh, sinh viên Ngô Thanh Trúc (khoa Lý Hóa, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) cho biết hoạt động này giúp học sinh nhỏ tuổi dễ hình dung hơn về tính ứng dụng của khoa học. Đồng thời, không gian triển lãm cũng trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho chính những sinh viên kỹ thuật.

Nhắc đến nữ bác học vĩ đại Marie Curie, Thanh Trúc bộc bạch: "Đây cũng là một nhân vật truyền cảm hứng để em có thể cống hiến sức mình vào sự nghiệp nghiên cứu và hỗ trợ cho nền giáo dục nước nhà".

Những sản phẩm công nghệ sáng tạo bước ra từ giảng đường là minh chứng rõ nét cho thấy giáo dục STEM đang len lỏi sâu rộng vào học đường. Khi thế hệ trí thức trẻ không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn xuất sắc biến định lý phức tạp thành thiết bị phục vụ đời sống, định hướng đào tạo thực tiễn này đã hoàn toàn hòa chung nhịp đập với mục tiêu ngoại giao văn hóa, giáo dục mà Đà Nẵng và Đại sứ quán Tây Ban Nha đang hướng tới.

Nhiều hoạt động sôi nổi tại triển lãm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)