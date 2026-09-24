Thời tiết ngày 24/9: Nhiều khu vực mưa to, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vịnh Thái Lan và các vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Nam Biển Đông có mưa rào, dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Trên đất liền, khu vực trên cả nước thuộc các khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, sáng sớm ngày 24/9, vùng biển phía Tây Nam vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Nam Biển Đông (bao gồm phía đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) cùng khu vực Giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông.

Trung tâm dự báo ngày và đêm 24/9, các khu vực vùng biển nêu trên tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động ở các khu vực biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Các thuyền trưởng và ngư dân cần chủ động theo dõi chặt diễn biến thời tiết, tìm nơi trú tránh an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro, thiên tai trên biển.

Cũng theo Trung tâm, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng, phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị: mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng: mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; từ đêm 24/9 mưa lớn giảm dần.

Ngày 25/9, từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị: mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trung tâm cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3h.

Ngoài ra, từ sáng sớm đến đêm 24/9, Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, tập trung vào gần sáng và sáng.

Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có khả năng gây ra, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/9 như sau:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mưa lớn, nguy cơ ngập gia tăng do triều cường Theo dự báo, mực nước tiếp tục lên và đến ngày 27/9, đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,19m.