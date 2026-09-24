Miền Bắc sắp mưa dông, thời tiết vào dịp Tết Trung thu sẽ như thế nào?

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 60mm. Riêng Bắc Bộ, mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng.

Bản tin 60s ngày 24/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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