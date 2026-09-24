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Mỹ bác bỏ đề nghị của Iran về Hormuz, tuyên bố Tehran không có quyền kiểm soát

Kênh Channel 12 (Israel) đưa tin trong các cuộc đàm phán gián tiếp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, các nhà đàm phán Mỹ đã bác bỏ đề nghị của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz.

Viết Thành
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Mỹ bác bỏ đề nghị của Iran về Hormuz, tuyên bố Tehran không có quyền kiểm soát
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ bác bỏ đề nghị của Iran về eo biển Hormuz.

Tàu chở hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz.

Mỹ triển khai hơn 1.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Trung Đông.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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