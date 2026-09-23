Tây Ninh: Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 61 người, chủ hụi lĩnh án 14 năm tù

Ngày 23/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thúy (58 tuổi, trú tại phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thúy 14 năm tù; đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt theo quy định pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, từ năm 2022, Nguyễn Thị Thúy đứng ra làm chủ hụi, tổ chức nhiều dây hụi với hình thức mỗi tháng khui hụi một lần để những người tham gia bỏ thăm lĩnh hụi.

Trong quá trình tổ chức các dây hụi, do thiếu nợ và cần tiền phục vụ việc kinh doanh tạp hóa, Thúy đã thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của hụi viên. Cụ thể, Thúy tự ý lấy tên những hụi viên có thật để lĩnh hụi; đưa tên người không có thật vào danh sách hụi viên; thu tiền hụi cao hơn số tiền đã kêu hụi và tiếp tục thu tiền của hụi viên dù dây hụi đã dừng khui.

Đối với dây hụi 5 triệu đồng mở ngày 20/2/2022, có 24 phần hụi với 16 hụi viên thực tế. Thúy tham gia một phần và lĩnh hụi ở kỳ thứ nhất. Đến thời điểm vỡ hụi, dây hụi đã khui 23 kỳ, có 18 phần đã được lĩnh, còn 3 phần chưa lĩnh. Thúy tự ý lấy tên 2 hụi viên có thật và đưa tên 3 hụi viên không có thật để lĩnh 5 phần hụi, chiếm đoạt 19 triệu đồng.

Tại dây hụi 5 triệu đồng mở ngày 27/6/2023, có 27 phần hụi với 20 hụi viên thực tế, Thúy tham gia một phần và lĩnh ở kỳ thứ nhất. Đến khi vỡ hụi, dây hụi đã khui 7 kỳ, có 3 phần đã được lĩnh, còn 23 phần chưa lĩnh. Thúy tự ý lấy tên 3 hụi viên có thật và một hụi viên không có thật để lĩnh 4 kỳ, chiếm đoạt hơn 320 triệu đồng.

Cũng trong ngày 27/6/2023, Thúy mở một dây hụi 5 triệu đồng khác gồm 27 phần, với 19 hụi viên thực tế. Thúy tiếp tục lấy tên 3 hụi viên có thật và 2 hụi viên không có thật để lĩnh 5 phần hụi, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Đến đầu tháng 2/2024, Thúy đã tổ chức tổng cộng 13 dây hụi. Sau đó, Thúy tuyên bố vỡ hụi và hứa sẽ trả lại tiền cho các hụi viên. Tuy nhiên, Thúy chỉ trả được gần 1,5 tỷ đồng, số tiền còn lại chưa được thanh toán.

Cuối tháng 12/2024, nhiều hụi viên làm đơn tố cáo hành vi của Thúy đến cơ quan chức năng. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thị Thúy đã tổ chức nhiều dây hụi, sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 5,1 tỷ đồng của 61 hụi viên.

Tại phiên tòa, bị cáo Thúy thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, hậu quả vụ án và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự./.

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