Điều tra, xác minh vụ "vỡ hụi" 200 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26/9, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Nhân dân xã giao công an xã xác minh, làm rõ thông tin về vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, có rất đông người dân tập trung trước một căn nhà (trên đường Xuân Thới 14, Thành phố Hồ Chí Minh) và tìm gặp bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (ngụ xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh), công an xã Xuân Thới Sơn đã có mặt để giữ an ninh trật tự, đồng thời mời một số người có liên quan về trụ sở để phục vụ điều tra, xác minh.

Tại đây, chị N. (29 tuổi, hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, chị đã tham gia góp hụi của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung từ tháng 4/2025 với số tiền 1,2 tỷ đồng và chưa từng rút hụi lần nào. Một số người tham gia cho biết các dây hụi được quảng cáo lãi suất 10%, thu hút nhiều người góp, số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Chị N. cũng cho biết, các dây hụi đều lập nhóm trên mạng xã hội, thành viên chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và hầu như không quen biết trực tiếp. Thời gian gần đây, bà Dung hạn chế liên lạc với mọi người, viện lý do bệnh tật và tìm hiểu cách xử lý khi hụi vỡ. Do đó, chị N. và nhiều người khác mới biết sự việc, kéo đến nhà bà Dung để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền.

“Có người góp hơn 10 tỷ đồng, giờ có nguy cơ mất trắng; mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để người dân lấy lại được tiền,” chị N. chia sẻ thêm.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thới Sơn, hiện, bà Dung không bỏ trốn mà vẫn đối thoại với các hụi viên.

Hiện, Cơ quan Công an phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời mời một số người có liên quan về trụ sở phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc, lập hồ sơ ban đầu để xác minh và xử lý theo quy định./.

