Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”. Đồng thời, khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố. Tổng cộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án.

Ban chuyên án đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án; tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tang vật được thu giữ. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Qua vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”. Các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; không thực hiện việc mua, bán, sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế; góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và đúng pháp luật./.

Đối tượng Lê Văn Hiền tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)