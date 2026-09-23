Cựu chiến binh TTXVN tổ chức “Đêm hội Trăng Rằm” cho thiếu nhi tại Vĩnh Long

Ngày 23/9, tại Trường Mầm non Hưng Khánh Trung, xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long, Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam và Chi hội Cựu chiến binh Công ty ITAXA Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Hưng Khánh Trung tổ chức chương trình giao lưu, ký kết giao ước kết nghĩa và “Đêm hội Trăng Rằm” năm 2026 cho thiếu nhi địa phương.

Chương trình là dịp để các đơn vị tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phát huy vai trò, thế mạnh của tổ chức Hội Cựu chiến binh trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và người dân; đặc biệt là tổ chức các hoạt động đón Tết Trung Thu thiết thực, ý nghĩa cho học sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Khánh Trung.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Võ Hồng Khanh, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam chia sẻ, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ,” việc tổ chức kết nghĩa giữa ba chi hội có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự gắn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác Hội, cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị.

Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, Chi Hội cựu chiến binh Công ty ITAXA phối hợp Hội Cựu chiến binh xã Hưng Khánh Trung ký kết giao ước kết nghĩa. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Theo ông Phan Võ Hồng Khanh, thông qua chương trình “Đêm hội Trăng Rằm” năm 2026 dành cho thiếu nhi và các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Khánh Trung, hoạt động không chỉ dừng lại ở những phần quà cho thiếu nhi, cho hội viên mà quan trọng hơn là góp phần kết nối, thắt chặt tình đồng chí, nghĩa đồng đội.

Tại chương trình, hai Chi hội Cựu chiến binh của Thông tấn xã Việt Nam trao tặng 100 phần quà cho cựu chiến binh xã Hưng Khánh Trung; đại diện các đơn vị trao tặng 100 phần quà gồm quần áo, bánh Trung Thu và lồng đèn cho các em thiếu nhi Trường Mầm non Hưng Khánh Trung; đồng thời trao 50 phần quà gồm tiền, bánh Trung Thu và lồng đèn cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã./.

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