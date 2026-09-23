Cấp cứu kịp thời người phụ nữ bị ong vò vẽ đốt gần 20 nốt

Ngày 23/9, Trạm xá Quân dân y Pa Lin, Đồn Biên phòng A Vao (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã kịp thời cấp cứu một trường hợp bị ong vò vẽ đốt nhiều nốt, xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm.

Theo Trung tá Vũ Văn Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Vao, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị Hồ Thị Sỹ (sinh năm 1982, trú tại thôn Pa Ling, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị), trong lúc đi chăn bò không may bị ong vò vẽ đốt gần 20 nốt.

Sau khi bị ong đốt, chị Sỹ được người nhà đưa đến Trạm xá Quân dân y Pa Lin cấp cứu với nhiều triệu chứng như: khó thở, đau bụng, nôn mửa, hôn mê nhẹ. Qua kiểm tra, bệnh nhân có mạch nhanh, khoảng 130 lần/phút, huyết áp 88/69mmHg.

Nhận định bệnh nhân có các dấu hiệu nguy hiểm sau khi bị ong đốt, Trung tá Trần Minh Vũ, cán bộ trực tại Trạm xá Quân dân y Pa Lin đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu. Bệnh nhân được tiêm thuốc chống dị ứng, thuốc trợ tim, trợ sức và truyền dịch.

Sau thời gian được cấp cứu, điều trị tích cực, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe chị Hồ Thị Sỹ đã cơ bản ổn định. Cán bộ quân y Trạm xá Quân dân y Pa Lin tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân./.

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