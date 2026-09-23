Ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1833/QĐ-TTg về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo Quyết định số 1833/QĐ-TTg, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (23/9/2026).

Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16/9/1973, quê quán: xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Nội khoa; Bác sỹ chuyên khoa II; Cử nhân tiếng Anh.

Ông từng làm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6/2024./.

Ủy ban Kiểm tra TW đề nghị thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn.