Quảng Trị: 5 học sinh bị sóng cuốn khi tắm biển, 1 em tử vong

Tối 23/9, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 5 học sinh bị sóng biển cuốn trôi, khiến một em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, nhóm 5 học sinh từ 10-12 tuổi, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình, đến tắm biển tại khu vực thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt. Trong lúc tắm, cả nhóm bất ngờ bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa 4 học sinh vào bờ an toàn. Riêng em T.Q.V. (sinh năm 2016) bị mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng, đội Canô 0 đồng cùng người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em T.Q.V và đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình.

Theo ông Trần Việt Dũng, những ngày qua trên địa bàn có mưa, khiến biển động, sóng lớn. Các em còn nhỏ tuổi, thiếu kỹ năng xử lý khi gặp dòng nước và sóng mạnh nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc.

Chính quyền xã Nam Cửa Việt khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, không tự ý tắm biển khi thời tiết có mưa lớn, biển động, sóng cao; phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ em, lựa chọn khu vực tắm biển an toàn, có lực lượng cứu hộ và tuân thủ các cảnh báo nguy hiểm để phòng ngừa tai nạn đuối nước./.

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