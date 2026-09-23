Đẩy nhanh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, các địa phương đang đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Tập trung lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Vĩnh Lợi

Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền xã Châu Thới tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Lợi (ấp Tam Hưng, xã Châu Thới).

Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Châu Thới cùng đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã: Vĩnh Lợi, Hưng Hội, Vĩnh Hậu và Vĩnh Mỹ.

Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Lợi hiện là nơi yên nghỉ của 600 anh hùng liệt sỹ, trong đó có 160 phần mộ chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại đây sẽ được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh hoàn thành trong thời gian khoảng 2 ngày.

Mặc dù ảnh hưởng bởi thời tiết, trên địa bàn xã Châu Thới có mưa liên tục, gây khó khăn cho quá trình di chuyển và tiến hành thực hiện công việc, các lực lượng chức năng vẫn chủ động phối hợp đồng bộ từ khâu khai quật, lấy mẫu đến số hóa dữ liệu. Tất cả mẫu sinh phẩm thu thập được đều được mã hóa, số hóa tỉ mỉ và bảo quản nghiêm ngặt trong điều kiện tốt nhất trước khi chuyển giao về Trung tâm Giám định ADN (Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an).

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 11 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 3.380 phần mộ chưa xác định được thông tin. Tính đến ngày 23/9/2026, trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm," các lực lượng đã tiến hành khai quật gần 2.800 phần mộ và thu thập hơn 1.885 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ công tác giám định.

Cà Mau quyết tâm trong quý 1 năm 2027 (hoặc có thể kết thúc sớm hơn nếu điều kiện thuận lợi) sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ trên 3.380 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.

Song song với hoạt động tại các nghĩa trang, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm tại các địa bàn từng diễn ra chiến sự trong chiến tranh.

Cao Bằng phấn đấu hoàn thành quy tập 18 mộ liệt sỹ trong năm 2026

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Cao Bằng tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và phương hướng thời gian tới.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Cao Bằng đã triển khai đến các xã, phường tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ; rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sỹ; đối chiếu, khảo sát, xác định vị trí. Toàn tỉnh đã phát 82.472 phiếu cung cấp thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ; thu về 82.268 phiếu (trong đó, 36 phiếu có thông tin); tiến hành khảo sát được 32 điểm mộ do nhân dân cung cấp trên địa bàn tỉnh...

Đại tá Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng phát biểu. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Đến ngày 24/8, Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại 9 nghĩa trang liệt sỹ. Tổng số mộ liệt sỹ được rà soát, triển khai lấy mẫu là 670 mộ, trong đó có 590 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, có 80 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Đến ngày 11/9, cơ quan đã hoàn thành bàn giao 590 mẫu hài cốt liệt sỹ cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Tỉnh đã quy tập được 4/18 mộ liệt sỹ vào các nghĩa trang liệt sỹ, đạt 22,2% kế hoạch được giao. Sau khi cất bốc, các trường hợp đều được lập hồ sơ đầy đủ; đối với hài cốt chưa xác định danh tính, lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm để lưu trữ, xét nghiệm ADN.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ các dự án phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích khoảng 367ha; trong đó khu vực phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ khoảng 209ha, đã hoàn thành rà phá 115ha...

Bên cạnh những kết quả đó, công tác tuyên truyền, phát động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sỹ trên địa bàn hình thức chưa phong phú, chưa thường xuyên dẫn đến chất lượng thông tin về liệt sỹ còn ít.

Việc rà soát, xác minh hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ của một số địa phương cấp xã, phường còn sơ sài, thiếu thông tin; kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sỹ trên địa bàn còn chưa cụ thể, thiếu chính xác.

Ngoài ra, việc xác định vị trí ngoài thực địa để đưa vào bản đồ ở một số khu vực còn khó khăn do địa hình đã bị cải tạo, thay đổi.

Tỉnh Cao Bằng phấn đấu đến tháng 12/2026, hoàn thành mục tiêu quy tập 18 mộ liệt sỹ; số hóa, cập nhật dữ liệu liên quan đến quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sỹ vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.

Đại tá Nông Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 1 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu và của tỉnh về Chiến dịch; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ; định hướng, bảo mật thông tin; không để kẻ xấu lợi dụng kích động ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chiến dịch.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; trọng tâm các khu vực, địa bàn có nhiều thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ ở các địa phương đã có thông tin chính xác; tổ chức khảo sát, xác minh các nguồn thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ trên địa bàn, xác định cụ thể đến từng hộ dân, bản làng và các khu vực chưa tìm kiếm, tìm kiếm chưa có kết quả để xây dựng kế hoạch tiếp theo; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin chính xác về liệt sỹ và mộ liệt sỹ; bảo đảm kịp thời các chế độ, chính sách, trang thiết bị cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; tổ chức đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ bảo đảm trọng thể, nghiêm túc./.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực từng là nơi an táng liệt sỹ trong chiến tranh Đội trưởng Đội K91 tìm thấy thêm 6 hài cốt liệt sỹ tại khu vực vườn trồng sầu riêng của người dân ở xã Ngũ Hiệp, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại đây lên 77 bộ.

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