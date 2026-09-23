Hoa Kỳ bổ sung nguồn lực hàng trăm triệu USD cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc hoá học

Chiều 23/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội) đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế với Hoa Kỳ để thực hiện các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Đồng chủ trì buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo Quốc gia 701) và bà Jennifer Wicks, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận liên quan đến hai dự án về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Việc ký kết hai thỏa thuận là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện cam kết, trách nhiệm của Việt Nam và Hoa Kỳ trong tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh; đồng thời cụ thể hóa Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ký ngày 31/10/2025, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Về dự án “Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa,” việc ký kết Thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế (LSPA) với Đại sứ quán Hoa Kỳ giúp bổ sung khoảng 130 triệu USD, nâng tổng mức vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ cho dự án từ 300 triệu USD lên khoảng 430 triệu USD, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm trong giai đoạn tới. Đây là dự án được triển khai từ năm 2019, đến nay đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khoảng 41ha đã được xác nhận làm sạch theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án.

Với vai trò chủ đầu tư, Quân chủng Phòng không-Không quân sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị Việt Nam và Hoa Kỳ triển khai Dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Đối với dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và các tỉnh trọng điểm khác,” ký kết LSPA với Đại sứ quán Hoa Kỳ, nguồn viện trợ không hoàn lại của Hoa Kỳ là 91 triệu USD.

Nguồn lực này góp phần mở rộng các hoạt động hỗ trợ về y tế, phục hồi chức năng, dịch vụ xã hội, hòa nhập cộng đồng và nâng cao năng lực thực hiện chính sách đối với người khuyết tật.

Trước mắt, các hoạt động hỗ trợ sẽ được triển khai tại hai tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi và từng bước mở rộng tới các địa bàn khác theo phạm vi, nguồn lực của dự án.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ hội đàm trước khi ký thỏa thuận. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng Việt Nam và Hoa Kỳ đã phối hợp rất chặt chẽ để triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin đối với con người và môi trường, qua đó đạt nhiều kết quả nổi bật, có ý nghĩa quan trọng, được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là điểm sáng trong hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, khắc phục hậu quả chiến tranh do chất độc hóa học/dioxin còn rất nhiều công việc cấp bách cần thực hiện trong thời gian tới, cần huy động nguồn vốn lớn, lựa chọn trang thiết bị, công nghệ mới tiên tiến, hiện đại để có thể hoàn thành Dự án xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa đúng tiến độ vào năm 2031 (với khối lượng khoảng 500.000m3 đất bị ô nhiễm); thực hiện sớm nhất việc hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng sống đối với nạn nhân hai tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi và mở rộng ra các tỉnh trọng điểm khác cho hàng triệu nạn nhân chất độc hóa học/dioxin.

Với việc ký kết hai văn bản lần này, khẳng định Hoa Kỳ đã bổ sung và nâng số vốn ODA không hoàn lại cho dự án tại Biên Hòa lên tới 430 triệu USD; và 156 triệu USD để thực hiện hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật đang triển khai ở 6 tỉnh, thành phố (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đồng Nai), hai tỉnh mới Cà Mau, Quảng Ngãi và các tỉnh trọng điểm khác.

Để bảo đảm nguồn vốn đối ứng, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt điều chỉnh nâng vốn đối ứng lên trên 350 tỷ VNĐ. Bộ Quốc phòng cam kết sẽ bảo đảm đủ nguồn vốn đối ứng để hoàn thành các dự án.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để cùng các nhà thầu, cơ quan chức năng của Đại sứ quán Hoa Kỳ thực hiện thành công hai dự án trọng điểm.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho biết kể từ khi đến Việt Nam 3 tháng trước, bà đã tham gia vào một số sự kiện liên quan đến công tác giải quyết hậu quả chiến tranh, bao gồm Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Việt Nam 27/7, hoạt động rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị...

Bày tỏ ấn tượng với những bước phát triển to lớn trong công tác giải quyết vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh giữa hai nước, Đại sứ Jennifer Wicks cho rằng, những chương trình hợp tác đã tạo nên nền tảng quan trọng cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, phát triển sang những lĩnh vực mới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định hai thỏa thuận được ký kết là minh chứng cho cam kết chung vì một tương lai tươi sáng hơn. Hoa Kỳ cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh; đồng thời bày tỏ vui mừng vì vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong quá trình giải quyết các vấn đề này.

Dẫn chứng việc Hoa Kỳ đã cung cấp công nghệ phân tích ADN hiện đại và các thông tin lưu trữ để giúp Việt Nam xác định danh tính hài cốt người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định Hoa Kỳ hoan nghênh và ủng hộ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” mà Việt Nam đang triển khai./.

Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khắc phục hậu quả chiến tranh Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên trong hợp tác quốc phòng song phương.

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