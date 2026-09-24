Rực rỡ sắc màu Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Đại học Hong Kong ở Trung Quốc

Chiều 22/9, tại sảnh Haking Wong, Trường Đại học Hong Kong (HKU), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), đã diễn ra Lễ hội Văn hóa HKU (HKU Cultural Carnival).

Đây là sự kiện thường niên do Trung tâm Phát triển và Nguồn lực Sinh viên (CEDARS) phối hợp cùng đại diện sinh viên quốc tế tại Đại học Hong Kong tổ chức.

Sự kiện năm nay được mở rộng quy mô, kéo dài trong 2 ngày với sự góp mặt của 22 quốc gia cùng 19 gian hàng trưng bày.

Sự kiện vinh dự đón tiếp giáo sư Bennett Yim, Giám đốc Tuyển sinh Đại học và Trao đổi Sinh viên Quốc tế, cùng đại diện nhiều Tổng Lãnh sự quán tại Hong Kong.

Sự hiện diện của các khách mời danh dự khẳng định sự đồng hành chặt chẽ và cam kết lâu dài của nhà trường trong việc hỗ trợ đời sống tinh thần cho sinh viên quốc tế.

Chương trình gồm hai phần chính: phần lễ rực rỡ với màn diễu hành trang phục truyền thống từ nhiều quốc gia, và phần hội sôi nổi với chuỗi gian hàng trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian cùng các hoạt động tương tác độc đáo.



Các sinh viên Việt Nam trình diễn trang phục áo dài truyền thống. (Nguồn: Vietnam+)

Đối với gian hàng Việt Nam, đây là năm thứ hai liên tiếp sinh viên Việt Nam tham gia dựng gian hàng quảng bá tại lễ hội. Không gian văn hóa Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo bạn bè quốc tế, khơi gợi niềm yêu thích và sự tò mò qua những nét ẩm thực đặc trưng cùng các trải nghiệm tương tác mang đậm tinh thần Việt.

Điểm nhấn đáng chú ý tại lễ hội là màn trình diễn áo dài truyền thống của các sinh viên Việt Nam. Trong tà áo dài duyên dáng, các bạn trẻ tự tin giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc trên sân khấu giao lưu quốc tế và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khách tham dự và các sinh viên quốc tế trong trường. Tiết mục không chỉ tôn vinh trang phục truyền thống mà còn để lại hình ảnh một Việt Nam thanh lịch, gần gũi và cởi mở trong lòng bạn bè quốc tế.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, Lê Minh Quân, sinh viên năm nhất ngành Nhân văn Kỹ thuật số (Khoa Nghệ thuật và Nhân văn, Đại học HKU), cho biết lễ hội là cơ hội rất tốt để các tân sinh viên quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Theo Minh Quân, sự kiện do nhà trường tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên giao lưu, hòa nhập; đồng thời công tác tổ chức và chuẩn bị gian hàng diễn ra rất chu đáo, tỉ mỉ từ nguồn thực phẩm đến cơ sở vật chất, giúp ngày hội diễn ra trọn vẹn.

Cùng chung niềm hào hứng, Lê Đào Khôi Minh, sinh viên chương trình song bằng ngành Quốc tế Khu vực học và Khoa học Dữ liệu (Khoa Nghệ thuật và Nhân văn, Đại học HKU), bày tỏ sự ấn tượng trước không khí sôi nổi và lượng khách tham quan đông đảo từ nhiều quốc gia ghé thăm gian hàng Việt Nam.

Khôi Minh chia sẻ năm nay gian hàng được chuẩn bị công phu với thực đơn phong phú từ trái cây đến chả giò, mang lại trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn cho bạn bè quốc tế.

Lần đầu tiên tham dự, nam sinh viên cảm thấy rất tự hào khi được đại diện trình diễn trang phục áo dài truyền thống trên sân khấu, coi đây là kỷ niệm đáng nhớ và là cơ hội ý nghĩa để lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam ra thế giới.



Các sinh viên quốc tế tham dự Lễ hội Văn hóa Đại học HKU chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: Vietnam+)

Đánh giá về trải nghiệm tại gian hàng Việt Nam, Hà Tư Tuệ, sinh viên Viện Y học Lý Gia Thành (Đại học HKU), cho biết đã có cơ hội thưởng thức các món ăn như chả giò (nem rán) dùng kèm nước chấm, bánh sầu riêng cùng một số đặc sản khác.

Sinh viên này nhận xét các món ăn đều rất hấp dẫn và hương vị ẩm thực Việt Nam có nhiều nét tương đồng, gần gũi với ẩm thực truyền thống Trung Quốc do yếu tố địa lý.

Hà Tư Tuệ khẳng định đây là hoạt động thực sự ý nghĩa khi mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm miễn phí nét văn hóa ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia ngay tại khuôn viên trường.

Lễ hội Văn hóa Đại học Hong Kong không chỉ là sân chơi để cộng đồng sinh viên quốc tế tôn vinh bản sắc dân tộc, mà còn là minh chứng rõ nét cho môi trường học thuật đa văn hóa, cởi mở tại đây./.

Ấn tượng chuỗi sự kiện văn hóa Việt Nam tại thủ đô nước Pháp Các hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức, từ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, triển lãm hình ảnh về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến không gian ẩm thực.