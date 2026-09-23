Khơi dậy niềm tự hào với hiền tài và hào khí vùng đất Thăng Long

Đại diện các đơn vị sản xuất và nhà làm phim có tác phẩm trong tuần phim. (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Từ ngày 23/9 đến 28/9 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia diễn ra Tuần phim "Hiền tài và hào khí Thăng Long." Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức.

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1075-2026), trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Trong khuôn khổ tuần phim, ban tổ chức mang đến 21 phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình ở đề tài người thầy, đạo học, tri thức và khát vọng công hiến của thế hệ trẻ, trong mối liên hệ với công cuộc xây dựng giá trị văn hóa và tinh thần của vùng đất Thăng Long-Hà Nội.

Các tác phẩm gồm 4 tập phim tài liệu “Thái Tổ Lý Công Uẩn" gồm "Chiếu dời đô," "Chứng nhân quyền lực," "Bản hùng ca bất tuyệt" và "Nam Quốc Sơn Hà"; 4 phim truyện gồm "Truyện cổ tích cho tuổi 17," "Học trò thủy thần," "Chiếc chìa khóa vàng," "Mùi cỏ cháy"; và 7 phim hoạt hình "Sự tích Đền Voi Phục," "Sự tích Đền Bạch Mã," "Hào khí Thăng Long," "Chuyện Ông Gióng," "Giấc mơ Loa Thành," "Người thầy của muôn đời" và "Truyền thuyết gươm thần."

Ngoài ra trong tuần phim còn chiếu 6 phim ngắn đoạt giải từ Cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay," được chiếu từ ngày 23-28/9/2026.

Tiến sỹ Ngô Phương Lan tại chương trình khai mạc tuần phim, tối 23/9. (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Đáng chú ý có phim đoạt giải nhất - phim tài liệu "Khát vọng vươn xa" của đạo diễn Hoàng Hà Lê về một cô giáo tiếng Anh giúp học sinh nông thôn kết nối với bạn bè quốc tế; và phim đoạt giải nhì "Chuyện một nữ trí thức Hà Nội" về Giáo sư Toán học nữ đầu tiên của Việt Nam bà Hoàng Xuân Sính, đều do Công ty Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Với hai phim mở màn ngày 23/9 là "Khát vọng vươn xa" và "Học trò thủy thần" (dựa trên truyền thuyết về danh sư Chu Văn An), Tiến sỹ Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA kỳ vọng sẽ truyền tải thông điệp chính về những trải nghiệm giản dị, nhưng thiêng liêng về đạo học và tâm đức của người làm thầy trong tuần phim.

Bà cũng kỳ vọng những bộ phim của chương trình, đặc biệt là phim của các nhà làm phim trẻ trong cuộc thi, sẽ giúp tạo nên dòng chảy liền mạch từ truyền thống đến hiện đại, khẳng định niềm tin bền vững của những giá trị truyền thống tốt đẹp về sự học của dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà. (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định Quốc Tử Giám là nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tư tưởng, trọng dụng hiền tài của dân tộc, là trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia qua các truyền đại, nuôi dưỡng truyền thống hiếu học của vùng đất Thăng Long-Hà Nội.

Vì vậy theo bà, chuỗi sự kiện, trong đó có tuần phim, không chỉ là một cách tôn vinh di sản và truyền thống hiếu học, mà còn để chuyển hóa những giá trị thành những sản phẩm mới, tác phẩm mới và trải nghiệm mới của Thủ đô./.​

Hơn 200 tác phẩm gửi về cuộc thi phim gắn kết di sản với đời sống hiện nay Trong lần đầu tổ chức, cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay" thể hiện sự mới mẻ và đa dạng trong cách tiếp cận của thế hệ trẻ, góp phần đưa hơi thở của di sản vào đời sống hiện đại.