Miss Grand International 2026: Emoura Phạm “khởi động” bằng hai chiến thắng

Sau những ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2026 tại Thái Lan, Emoura Phạm liên tiếp ghi dấu ấn qua các vòng bình chọn, đồng thời gây chú ý với câu chuyện 100 cây cầu dân sinh...

Miss Grand International 2026 mới đi qua những ngày đầu, nhưng đại diện Việt Nam Emoura Phạm đã có hai lần được gọi tên ở các vòng bình chọn của cuộc thi. Sau khi lọt Top 10 Pre-Arrival, cô tiếp tục dẫn đầu Grand Day Experience, trở thành đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 của hạng mục này.

Những kết quả “khởi động” này mặc dù chưa phải thành tích trong các phần thi chính thức, song đã cho thấy Emoura đang tạo được chú ý từ khán giả tại mùa giải nhan sắc quy tụ khoảng 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hai lần được khán giả gọi tên

Trước khi chính thức bước vào chuỗi hoạt động tại Thái Lan, Emoura Phạm đã góp mặt trong Top 10 Pre-Arrival - vòng bình chọn dành cho những thí sinh nhận được sự quan tâm trước khi cuộc thi bắt đầu. Kết quả đưa cô vào nhóm 10 người đẹp có cơ hội tham dự bữa tối cùng Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil và đương kim Hoa hậu Emma Tiglao.

Hôm qua (ngày 23/9), Emoura tiếp tục được ban tổ chức công bố chiến thắng Grand Day Experience nhờ việc dẫn đầu số phiếu bình chọn và là đại diện duy nhất của châu Á nằm trong Top 10 của hạng mục này.

Đây là thành tích đáng chú ý nhất của Emoura trong những ngày đầu cuộc thi, bởi nó không đến từ đánh giá của một chuyên trang hay bảng bình chọn không chính thức, mà là hạng mục của ban tổ chức. Phần thưởng dành cho người chiến thắng gồm cơ hội tham quan trụ sở Miss Grand International tại Thái Lan và tham dự tiệc trà chiều vào ngày 28/9.

Giá trị của hai chiến thắng nằm ở việc đại diện Việt Nam đã tạo được sự hiện diện đủ rõ trong khuôn khổ sân chơi quốc tế ngay từ giai đoạn đầu.

Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Miss Grand International 2026 có khoảng 80 thí sinh tham dự và được tổ chức tại Thái Lan sau khi kế hoạch ban đầu tổ chức tại Ấn Độ được thay đổi. Theo lịch trình hiện tại, bán kết diễn ra ngày 7/10 và chung kết ngày 10/10.

Nếu hai vòng bình chọn vừa qua cho thấy khả năng tạo tương tác của đại diện Việt Nam với công chúng quốc tế, thì câu chuyện cô lựa chọn để giới thiệu bản thân tại cuộc thi lại mang đến ý nghĩa khác.

Trong cuộc gặp với ban tổ chức, Emoura không bắt đầu bằng những danh hiệu hay mục tiêu cá nhân. Cô kể về bà ngoại và mẹ - hai thế hệ phụ nữ trong gia đình đã trải qua chiến tranh, nghèo khó và những năm tháng thiếu thốn, trước khi thế hệ của cô có nhiều cơ hội học tập hơn.

Cô kể rằng mẹ từng đi bộ hơn 10 km mỗi ngày để đến trường. Bản thân Emoura năm 15 tuổi sang Mỹ học tại một trường nội trú, sau đó theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Từ câu chuyện gia đình, cô nói về dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh mà gia đình đang thực hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Với Emoura, cây cầu không chỉ là một công trình giao thông. Đó là cách cô nói về giáo dục và cơ hội: giúp trẻ em đến trường thuận lợi hơn, kết nối các gia đình với những cơ hội tốt hơn.

Câu chuyện này giúp hành trình của Emoura có thêm điểm tựa ngoài sân khấu. Thay vì chỉ giới thiệu Việt Nam bằng những hình ảnh quen thuộc về cảnh đẹp hay văn hóa, Emoura đưa vào cuộc thi một câu chuyện rất đời thường: những cây cầu ở vùng sông nước và cơ hội đến trường của trẻ em.

Đây cũng là phần nội dung phù hợp với hình ảnh mà cô đang xây dựng tại Miss Grand International. Khi được hỏi về lý do lựa chọn cuộc thi, Emoura nói: “Tôi là một người mang tinh thần Grand.” Cô giải thích rằng bản thân không muốn bị giới hạn bởi những khuôn mẫu, đồng thời muốn theo đuổi nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, ca hát, nhảy múa đến hoạt động cộng đồng.

Khả năng tiếng Anh và phong thái giao tiếp của Emoura cũng được Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil ghi nhận trong cuộc gặp. Đây là lợi thế đáng kể với một thí sinh phải liên tục xuất hiện trước truyền thông và giao lưu với đại diện từ nhiều quốc gia.

Từ thời trang đến khả năng ứng biến

Những ngày đầu ở Thái Lan, Emoura cũng tạo được chú ý qua hình ảnh thời trang. Cô thường xuyên xuất hiện trong danh sách thí sinh được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao về trang phục trong ngày. Hình ảnh của cô cũng được các diễn đàn sắc đẹp và nhà sáng tạo nội dung tại Thái Lan, khu vực châu Á chia sẻ.

Nhưng khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất lại không nằm trong một bộ váy được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tại lễ khai mạc tối qua (23/9), sau màn hô tên Việt Nam, Emoura bước xuống bậc sân khấu và bất ngờ mất thăng bằng. Chiếc vương miện trên đầu tuột khỏi vị trí. Cô nhanh chóng dùng tay giữ lại, chỉnh vương miện ngay khi đang bước xuống rồi tiếp tục phần trình diễn, tạo dáng và mỉm cười trước khán giả.

Sự cố nhỏ này sau đó được chia sẻ trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Điều đáng nói không phải bản thân sự cố, mà là cách Emoura xử lý trong vài giây ngắn ngủi khi mọi ánh mắt đều đang hướng về mình. Cô cho biết đã tự trấn an, nhanh chóng chỉnh lại diện mạo và tiếp tục hoàn thành phần xuất hiện.

Trong một cuộc thi kéo dài nhiều tuần, những khoảnh khắc như vậy không quyết định kết quả, nhưng cho thấy một phần bản lĩnh sân khấu của thí sinh.

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Emoura Phạm sinh năm 2000, tên khai sinh Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt và bố là người Anh gốc Nam Phi, lớn lên tại Việt Nam trước khi sang Mỹ học tập từ năm 15 tuổi. Cô theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California.

Miss Grand International 2026 cũng là cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên Emoura tham dự. Trước đó, cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào cuối tháng 7, vượt qua 29 thí sinh để giành vương miện và suất đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Tại cuộc thi trong nước, cô còn giành giải thuyết trình chủ đề hòa bình hay nhất.

Sau hơn một tháng chuẩn bị, Emoura mang theo hơn 40 bộ trang phục đến Thái Lan. Trang phục Văn hóa Dân tộc của cô mang tên “Vinh quy bái Tổ,” lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam và từng giành giải Nhất tại Grand National Costume - Miss Grand Vietnam 2026.

Phía trước cô vẫn còn những phần thi có tính chuyên môn và cạnh tranh cao hơn, gồm Tài năng, Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc, trước khi bước vào bán kết và chung kết.

Vì vậy, hai chiến thắng bình chọn trong những ngày đầu nên được nhìn nhận đúng với giá trị của chúng: đó là những dấu hiệu tích cực về khả năng tạo tương tác và sự hiện diện của Emoura, nhưng chưa phải thước đo cho kết quả cuối cùng.

Điều đáng chờ đợi hơn ở chặng tiếp theo là cách cô chuyển những lợi thế ban đầu - ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, kinh nghiệm nghệ thuật, câu chuyện về 100 cây cầu và năng lượng sân khấu, thành phần thể hiện trong các vòng thi chính thức./.

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“Bông hồng lai” Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 Tân Hoa hậu mang hai dòng máu Anh-Việt, sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo hình thể 80-60-92cm. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo và khỏe khoắn, được công chúng ưu ái gọi là “bông hồng lai.”