Đồng Tháp đẩy nhanh lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tính đến ngày 21/9, Đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã lấy trên 8.420 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, phấn đấu đến hết tháng 10/2026 hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu và bàn giao mẫu.

Tỉnh sẽ thực hiện lấy mẫu của 12.233 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin. Hiện Đội lấy mẫu đã hoàn thành lấy mẫu tại 18/30 nghĩa trang liệt sỹ và đang thực hiện tại 4 nghĩa trang liệt sỹ với tổng số 10.766 mộ được khai quật, lấy được 8.427 mẫu và đã bàn giao 3.216 mẫu cho Trung tâm giám định ADN.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Đội K91 tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Prey Veng và tỉnh Pursat, Vương quốc Campuchia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ theo lộ trình; phấn đấu đến hết tháng 10/2026 hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu và bàn giao mẫu; hoàn thiện hồ sơ, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu, quản lý, bảo quản và bàn giao mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN; chủ động theo dõi, tiếp nhận, đối chiếu và khai thác kết quả giám định.

Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng, thân nhân liệt sỹ và nhân dân trong cung cấp thông tin; tăng cường tiếp nhận, thu thập, nghiên cứu, đối chiếu, kiểm tra, xác minh nguồn tin; tập trung rà soát các nghĩa trang tạm, khu vực chôn cất cũ và các địa điểm có thông tin, dấu hiệu liên quan đến nơi chôn cất hài cốt liệt sỹ, làm rõ thông tin, lựa chọn các nguồn tin đủ cơ sở để tổ chức khảo sát, đào tìm.

Đồng thời, tỉnh nâng cao chất lượng lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, rút kinh nghiệm; chủ động bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết, nhất là đối với nhiệm vụ khảo sát, đào tìm tại thực địa./.

Tìm thấy 44 bộ hài cốt liệt sỹ tại xã biên giới Tân Thành ở Đồng Tháp Mấy chục năm sau chiến tranh, khu vực chôn cất liệt sỹ năm xưa đã được người dân cải tạo, san lấp để trồng cây ăn quả nên hiện nay có vị trí phải đào sâu hơn 3m.