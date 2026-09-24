168 trạm y tế Thành phố Hồ Chí Minh được bệnh viện hỗ trợ toàn diện

Trong thời gian tới, tất cả 168/168 trạm y tế xã, phường, đặc khu sẽ đều có một bệnh viện đồng hành, hỗ trợ toàn diện từ chuyên môn đến quản trị; đồng thời được kết nối với các bệnh viện chuyên khoa để hỗ trợ chuyên sâu khi cần.

Đây là hoạt động trọng tâm của Chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế, hướng đến nâng cao năng lực y tế cơ sở và tạo niềm tin của người dân do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình tập trung hình thành cơ chế hai lớp hỗ trợ, kết hợp giữa hỗ trợ toàn diện theo địa bàn và hỗ trợ chuyên sâu theo lĩnh vực.

Ở lớp thứ nhất, mỗi trạm y tế sẽ có một bệnh viện đồng hành cố định. Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực có năng lực phù hợp được phân công phụ trách cụ thể, bảo đảm 168/168 trạm y tế đều được 1 bệnh viện đa khoa đồng hành. Các bệnh viện được phân công phụ trách sẽ cùng trạm khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ.

Nội dung không chỉ về chuyên môn như đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chuyển tuyến mà còn hỗ trợ về công tác quản trị, quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, thuốc, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuyển đổi số.

Lớp thứ hai, các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực chuyên khoa phụ trách cho toàn mạng lưới trạm y tế, hướng đến hình thành các mạng lưới chăm sóc bệnh chuyên khoa liên tục từ bệnh viện chuyên khoa đến chăm sóc trong cộng đồng. Các bệnh viện chuyên khoa sẽ tổ chức đào tạo, tư vấn, hội chẩn, hướng dẫn xử trí, chuyển tuyến và chuyển giao những kỹ thuật phù hợp với y tế cơ sở.

Như vậy, mỗi trạm y tế vừa có một bệnh viện đồng hành thường xuyên vừa được kết nối với mạng lưới bệnh viện chuyên khoa của Thành phố. “Mục tiêu không phải để bệnh viện làm thay mà giúp trạm y tế từng bước tự nâng cao năng lực, tạo dựng niềm tin cho người dân,” Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Song song với hoạt động kết nối, Sở Y tế và các bệnh viện thống nhất tăng cường ngay 81 bác sỹ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm đến luân phiên tại 37 trạm y tế đang gặp khó khăn về nhân lực, trước mắt bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sỹ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm, luân phiên bác sỹ không đơn thuần là bổ sung đủ số lượng mà còn là đưa năng lực chuyên môn của bệnh viện đến trạm y tế.

Các bác sỹ luân phiên sẽ là cầu nối trực tiếp giữa bệnh viện và trạm y tế, giúp duy trì trao đổi chuyên môn, kết nối hội chẩn, chuyển tuyến, đào tạo và hỗ trợ xử trí những trường hợp vượt quá khả năng của trạm.

Chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế thể hiện trách nhiệm của các bệnh viện công lập Thành phố đối với y tế cơ sở. Mỗi bệnh viện được phân công không chỉ nhận một danh sách trạm y tế để hỗ trợ mà nhận trách nhiệm đồng hành, cùng nhận diện khó khăn, cùng tìm giải pháp và cùng theo dõi kết quả.

Sở Y tế yêu cầu mỗi bệnh viện phải có lãnh đạo và đầu mối chuyên môn chịu trách nhiệm; chủ động làm việc với các trạm được phân công, khảo sát thực trạng, xác định những vấn đề cần ưu tiên và xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể.

Mới đây, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chính sách hỗ trợ đối với bác sĩ tham gia luân phiên đến công tác tại trạm y tế. Theo đó, các bác sỹ ở bệnh viện tuyến trên tham gia luân phiên công tác tại trạm y tế được hỗ trợ từ 12-20 triệu đồng/người/tháng. Đối với các địa bàn đặc thù như xã đảo Thạnh An hay Đặc khu Côn Đảo, số tiền hỗ trợ có thể lên đến 30 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Sở Y tế đánh giá, đây là nguồn động viên thiết thực đối với đội ngũ bác sỹ trực tiếp nhận nhiệm vụ tại y tế cơ sở; đồng thời tạo thêm điều kiện để ngành y tế tổ chức hoạt động luân phiên bác sỹ ổn định, thực chất và lâu dài, nhất là tại những trạm còn khó khăn về nhân lực.

“Mỗi trạm y tế có một bệnh viện đồng hành, phía sau các trạm là cả mạng lưới bệnh viện chuyên khoa của Thành phố, đích đến cuối cùng là làm cho trạm y tế mạnh hơn, gần dân hơn và ngày càng được người dân tin tưởng,” ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định./.

TP Hồ Chí Minh: Giải bài toán thu hút nhân lực chất lượng cao tại các trạm y tế Hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị các trạm y tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, đội ngũ nhân lực vẫn còn thiếu, phân bổ chưa đồng đều, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.