Vietnam Airlines đẩy mạnh mục tiêu chuyển đổi thành hãng hàng không số

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Vietnam Airlines đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Visa và Amazon Web Services (AWS) trong các lĩnh vực thanh toán, du lịch, công nghệ và dữ liệu.

Hai thỏa thuận đặt trọng tâm vào chuỗi tiện ích xuyên suốt quá trình phục vụ hành khách, từ đặt chỗ, thanh toán, tích lũy quyền lợi, sử dụng tiện ích tại sân bay, trên chuyến bay đến trải nghiệm tại điểm đến. Đây là bước đi tiếp theo của hãng trong việc đưa hàng không gắn sâu hơn với tài chính, du lịch, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Ông Lê Trường Giang, Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết hành khách ngày nay không chỉ quan tâm đến chuyến bay, mà còn kỳ vọng các dịch vụ trước, trong và sau chuyến bay được kết nối thuận tiện hơn. Hợp tác với Visa và AWS giúp Vietnam Airlines có thêm nền tảng để phát triển các tiện ích số, qua đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành của Hãng.

Theo bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, Visa mong muốn đồng hành cùng Vietnam Airlines trong việc nghiên cứu các giải pháp thanh toán và dịch vụ phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Sự hợp tác giữa hai bên cũng mở ra cơ hội kết nối các thế mạnh về hàng không, thanh toán và du lịch tại Việt Nam cũng như các thị trường quốc tế.

Theo thỏa thuận với Visa, một nội dung đáng chú ý là gia tăng giá trị cho hội viên thông qua việc đưa Lotusmiles từ chương trình khách hàng thường xuyên thành nền tảng loyalty gắn với du lịch, phong cách sống và mạng lưới đối tác rộng hơn.

Ở mảng thanh toán, hai bên hướng tới ứng dụng các giải pháp số vào hoạt động thương mại, hệ thống đại lý, mua sắm và chuỗi cung ứng. Hợp tác cũng mở sang quảng bá Việt Nam và các đường bay tại những thị trường trọng điểm, gắn hàng không với nhu cầu du lịch, chi tiêu và trải nghiệm tại điểm đến.

Vietnam Airlines cũng “bắt tay” với AWS, một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu thế giới, tập trung vào ba lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và Internet trên máy bay, phục vụ mục tiêu chuyển đổi thành hãng hàng không số theo đúng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược.

Trong lĩnh vực AI, hai bên sẽ đánh giá khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI tạo sinh và các mô hình AI trong chăm sóc hành khách, thương mại, khai thác bay, bảo dưỡng, quản trị doanh nghiệp, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa quy trình vận hành.

Trọng tâm hợp tác chuyển đổi số là điện toán đám mây, nền tảng dữ liệu doanh nghiệp, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin và an ninh mạng. Phạm vi cũng bao gồm Internet trên máy bay, tiện ích số trong khoang khách và các ứng dụng hỗ trợ tổ bay, gắn với nhu cầu kết nối ngày càng cao của hành khách cũng như hoạt động khai thác trên không và mặt đất.

Ông Tedd Evers, Giám đốc phụ trách mạng lưới đối tác toàn cầu ngành hàng không, du lịch và khách sạn AWS nhấn mạnh hợp tác với Vietnam Airlines hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, cá nhân hóa trải nghiệm hành khách và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao.

“AWS sẽ phát huy thế mạnh về điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo tiên tiến, phân tích dữ liệu cùng kinh nghiệm hợp tác với các hãng hàng không hàng đầu thế giới, qua đó hỗ trợ Vietnam Airlines trên ba phương diện: con người, văn hóa và công nghệ,” ông Tedd Evers cho biết.

Việc ký kết với Visa và AWS phù hợp với định hướng tăng cường liên kết cùng các đối tác quốc tế, bổ sung sản phẩm theo nhu cầu mới của hành khách. Với mạng đường bay rộng khắp cùng chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles, Vietnam Airlines có thêm điều kiện để hoàn thiện danh mục sản phẩm, dịch vụ và tiện ích.

Là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines hướng tới mô hình phát triển hiện đại hơn, trong đó dịch vụ hàng không không dừng ở vận chuyển hành khách mà được mở rộng thành chuỗi tiện ích kết nối từ mặt đất, trên không đến điểm đến. Đây cũng là hướng đi góp phần đưa hàng không Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi dịch vụ toàn cầu về du lịch, tài chính, dữ liệu và công nghệ./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số.

Vietnam Airlines mở rộng đội bay thân rộng sau năm 2030, đón tăng trưởng Với khả năng khai thác các đường bay dài và hiệu quả vận hành, Airbus A350-900 sẽ đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines trong những năm tới.