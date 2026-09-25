Khi những câu chuyện bản địa bước vào thế giới game

Tại Gamescom 2026 ở Đức, các nhà phát triển game của Ấn Độ và Brazil giới thiệu những tựa game mang đậm bản sắc văn hóa, tìm cơ hội đưa câu chuyện bản địa đến người chơi toàn cầu.

Gamescom 2026 tại Cologne, Đức, quy tụ các nhà phát triển game đến từ nhiều quốc gia. Tại sự kiện lần này, Ấn Độ giới thiệu 40 tựa game trong khuôn khổ India Games Showcase, trong khi Brazil có 78 studio, doanh nghiệp tham dự và 35 trò chơi tại khu vực Brazilian Indie Pavilion. Các nhà phát triển game tập trung khai thác nội dung thần thoại, văn hóa và những câu chuyện cộng đồng để tạo dấu ấn riêng. Bên cạnh cơ hội tiếp cận người chơi quốc tế, các studio cũng đối mặt với thách thức về nguồn vốn, nhà phát hành và chi phí phát triển, trong bối cảnh ngành game toàn cầu tiếp tục đà tăng trưởng./.