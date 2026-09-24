Ôtô điện tích hợp AI gây chú ý với khả năng lội nước, vượt địa hình

Ôtô điện thế hệ mới tích hợp AI, có khả năng lội nước, vượt dốc, thích ứng nhiệt độ khắc nghiệt và hỗ trợ người lái, cho thấy bước tiến công nghệ hướng tới phương tiện thông minh.

Những mẫu ôtô điện thế hệ mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo, mang đến nhiều tính năng vận hành và hỗ trợ người lái hiện đại. Một số phương tiện có khả năng vượt địa hình dốc, di chuyển dưới nước và thích ứng với điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Công nghệ thông minh giúp nâng cao khả năng nhận diện môi trường, hỗ trợ điều khiển và cải thiện trải nghiệm người sử dụng.

Sự kết hợp giữa điện khí hóa, trí tuệ nhân tạo và khả năng tự động hóa đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành công nghiệp ôtô, hướng tới những phương tiện linh hoạt, thông minh và đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển trong tương lai./.

Robot hình người tranh tài với những thử thách mô phỏng đời thực Robot hình người phô diễn khả năng đóng đinh, cắt thùng carton, vượt chướng ngại vật 400m và thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng môi trường thực tế, cho thấy bước tiến về độ chính xác, khả năng điều khiển