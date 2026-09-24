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Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5-6 tuổi

Nghị định số 353/2026/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2026 quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.

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Nghị định số 353/2026/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2026 quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định là quy định về tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học bắt buộc và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục Trung học cơ sở bắt buộc.

Việc ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về phổ cập giáo dục; bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của người dân, nhất là trẻ em và các nhóm đối tượng cần được hỗ trợ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tiêu chuẩn giáo dục #Tiêu chuẩn giáo dục bắt buộc #Tiểu học
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