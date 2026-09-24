Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà Trung Thu cho Làng trẻ em SOS Hà Nội

Chiều 24/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm, trao quà Trung Thu tặng các thiếu nhi đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Hà Nội, nhân Tết Trung Thu năm 2026.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội…

Nhân dịp Tết Trung Thu cổ truyền của dân tộc, Thường trực Ban Bí thư đã trao tặng những phần quà ý nghĩa của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các phần quà, suất học bổng từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới Làng trẻ em SOS Hà Nội và các cháu thiếu nhi.

Trong không khí đoàn viên ấm áp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ân cần thăm hỏi, chúc các cháu thiếu nhi đón một mùa Trung Thu đong đầy niềm vui; đồng thời mong các cháu luôn giữ vững tinh thần hiếu học, rèn luyện thật tốt khi bước vào năm học mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giao lưu với các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trò chuyện cùng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên và những người mẹ, người dì tại Làng, đồng chí gửi gắm niềm tin và mong muốn tập thể những người chăm sóc tiếp tục dang rộng vòng tay yêu thương, trang bị kiến thức, kỹ năng sống để các con luôn có một mái ấm tràn ngập tình thương và một tương lai tươi sáng.

Tới thăm gia đình nhà Hoa Lay Ơn trong khuôn viên của Làng trẻ SOS Hà Nội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã ân cần hỏi thăm sinh hoạt hằng ngày, chuyện học hành của các thiếu nhi.

Thành lập theo Quyết định số 3286/QĐ-UB năm 1988 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1990, Làng trẻ em SOS Hà Nội là một trong 17 cơ sở thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam. Qua 36 năm hoạt động, Làng đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em trưởng thành.

Tính đến nay, hơn 400 em đã hoàn toàn tự lập cuộc sống, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định. Với những đóng góp bền bỉ đó, Làng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba (2009), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2007, 2019) cùng nhiều phần thưởng cao quý từ các Bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 về phương án sắp xếp lại hệ thống, ngày 25/5/2026, Làng chính thức được bàn giao về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý và đang hoàn thiện quy trình tổ chức lại thành cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo quy định.

Cũng tại chương trình, đại diện các cơ quan hữu quan đã trao tặng nhiều phần quà Trung Thu ấm áp tới các cháu thiếu nhi Làng trẻ SOS Hà Nội, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt./.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, động viên các bệnh nhi nhân Tết Trung Thu Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn lãnh đạo, y, bác sỹ Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 quan tâm chăm sóc, động viên tinh thần các bệnh nhi, giúp các cháu mau khỏi bệnh.

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