Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Belarus

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, ngày 23/9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hội đàm với Trung tướng Viktor Khrenin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.

Cùng tham dự hội đàm về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Belarus, tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình của phía Belarus và cá nhân Bộ trưởng Viktor Khrenin dành cho đoàn.

Đại tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Bộ trưởng Viktor Khrenin.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin tới Bộ trưởng Viktor Khrenin về kết quả tốt đẹp của hội đàm ngày 22/9 với Thiếu tướng Leonid Kasinsky, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus.

Đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định hai bên đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn, nhất là tiếp xúc cấp cao; trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng; hợp tác đào tạo. Các kết quả này thể hiện sự coi trọng và mong muốn của hai bên trong việc tăng cường hơn nữa các lĩnh vực hợp tác quốc phòng cùng quan tâm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tại hội đàm. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Belarus đã dành các chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Quốc phòng Việt Nam; đồng thời đề nghị phía Belarus tiếp tục quan tâm tăng chỉ tiêu đào tạo, đặc biệt là tiếp nhận quân nhân Việt Nam sang đào tạo cấp chiến dịch, chiến lược. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Belarus sang học tiếng Việt, tham dự Khóa tập huấn quan sát viên quân sự Liên hợp quốc.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung, quan hệ giữa Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus nói riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm, bao gồm: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác quân, binh chủng; đào tạo quân nhân và chuyên gia; hợp tác về thông tấn, truyền thông quân sự, điện ảnh quân đội, thư viện quân đội, phụ nữ quân đội và công nghiệp quốc phòng. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng bạn sang thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ ba tại Hà Nội, diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Chào mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam, Bộ trưởng Viktor Khrenin nhấn mạnh Belarus luôn coi Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mong muốn hai bên tiếp tục củng cố, vun đắp, phát triển mối quan hệ song phương; thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bộ trưởng Viktor Khrenin trân trọng cảm ơn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã dành sự quan tâm đặc biệt tới các cựu chiến binh Belarus, gìn giữ ký ức về những người Belarus từng kề vai sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus bày tỏ tin tưởng cuộc hội đàm lần này sẽ góp phần đưa quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Belarus, phù hợp với lợi ích của hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và khu vực.

Ghi nhận chuyến thăm Belarus của đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang được tăng cường đáng kể, Bộ trưởng Viktor Khrenin khẳng định hai nước đã tiến lên một cấp độ mới trong quan hệ song phương, đó là Đối tác chiến lược được thiết lập trên cơ sở kết quả chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025.

Trên cơ sở đó, hai Bộ Quốc phòng của Việt Nam và Belarus hình thành khuôn khổ hợp tác, mở ra triển vọng mới trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh. Bộ trưởng Viktor Khrenin bày tỏ hai bên sẽ thảo luận cụ thể tại cuộc hội đàm hôm nay.

Cùng ngày, đến thăm Học viện Quân sự Cộng hòa Belarus, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã làm việc với Ban Giám đốc và tham quan các phòng học chuyên dụng, hiện đại của Học viện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ cảm ơn phía Belarus đã dành những suất đào tạo ưu đãi, chất lượng cho học viên quân sự Việt Nam. Đây là minh chứng sinh động cho sự hợp tác quốc phòng hiệu quả giữa hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao uy tín, bề dày truyền thống cùng sự tâm huyết, trình độ giảng dạy của đội ngũ giảng viên Học viện; khẳng định hợp tác đào tạo chính là điểm sáng, là sợi chỉ đỏ thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa quân đội hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược.

Được thành lập từ năm 1995, Học viện là cơ sở giáo dục quân sự bậc cao nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân; giữ vai trò là trung tâm đầu ngành trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, sỹ quan cho Lực lượng vũ trang Belarus. Trong môi trường học tập hiện đại, chính quy và giàu nghĩa tình nơi đây, các học viên Việt Nam không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được bồi đắp tình hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc./.

Việt Nam luôn khắc ghi sự giúp đỡ của chuyên gia quân sự Belarus Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự Liên Xô trước đây, trong đó có Belarus, mãi là tài sản quý giá, là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.