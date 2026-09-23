Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Steve Daines

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thượng nghị sỹ Steve Daines, Thượng nghị sỹ bang Montana, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thượng nghị sỹ Steve Daines sau chuyến thăm Việt Nam tháng 3/2025; đánh giá cao tình cảm, sự quan tâm và những đóng góp tích cực của Thượng nghị sỹ đối với quan hệ hai nước, trong đó có việc cùng Thượng nghị sỹ Jeff Merkley thúc đẩy Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và hiệu quả; đề nghị Thượng nghị sỹ Steve Daines, với vai trò, uy tín của mình tại Thượng viện, tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước và các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi.

Thượng nghị sỹ Steve Daines bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp từ chuyến thăm Việt Nam tháng 3/2025 và cuộc điện đàm tháng 2/2026; bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua và những bước tiến tích cực trong quan hệ hai nước; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực và mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là hợp tác kinh tế-thương mại và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bày tỏ đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9, Thượng nghị sỹ Steve Daines cho rằng thông điệp về trách nhiệm, hợp tác và tầm nhìn vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Thượng nghị sỹ nhấn mạnh thế giới cần nhiều hơn những quốc gia có trách nhiệm như Việt Nam và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh kinh tế-thương mại cần tiếp tục là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đồng thời xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần khách quan, cân bằng lợi ích, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng-an ninh và giao lưu nhân dân; khuyến khích mở rộng hợp tác giữa bang Montana với các địa phương Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và khoáng sản quan trọng.

Thượng nghị sỹ Steve Daines nhất trí với các định hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu và cho rằng hai bên còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, nhất là về kinh tế-thương mại, nông nghiệp, năng lượng và hợp tác giữa Montana với các địa phương Việt Nam.

Thượng nghị sỹ khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường hiểu biết và tin cậy, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ "Vun đắp tình bạn-kiến tạo tương lai" Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân.