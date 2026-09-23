Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Chiều 23/9, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 tiến hành kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 4 nội dung, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý cán bộ; tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ, chế độ chính sách, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ.

Đoàn cũng đánh giá việc tổ chức thực hiện quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Đoàn đã trực tiếp làm việc tại 4 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ; nhất là trong điều kiện địa phương đồng thời thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai nhiều quy định mới của Trung ương.

Công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chế độ, chính sách có chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực được quan tâm.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm và tồn tại chủ yếu tập trung ở khâu tổ chức thực hiện, kết quả đạt được chưa đồng đều giữa các khâu và giữa các cấp.

Trong số đó, một số hạn chế có tính cơ cấu, dài hạn như thiếu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ít người, cán bộ chuyên môn sâu; khó khăn trong thu hút nhân lực chất lượng cao; điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng số ở vùng sâu, vùng xa; thiếu nhà công vụ; năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Đặc biệt, sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với cấp xã đã tăng lên rõ rệt nhưng năng lực đội ngũ, cơ chế quản lý và điều kiện bảo đảm ở một số nơi chưa được điều chỉnh tương ứng. Việc đã hoàn thành 6/20 hạn chế của Kết luận kiểm tra, giám sát đợt 2 và còn 14/20 nội dung đang khắc phục cho thấy tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là tích cực, nhưng đồng thời cũng phản ánh khối lượng công việc cần tiếp tục xử lý còn lớn.

Riêng nhóm hạn chế về tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có 8 nội dung nhưng mới hoàn thành 2/8, còn 6 nội dung đang khắc phục, trong đó có những vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và kiện toàn cấp ủy cơ sở, còn khuyết 96 ủy viên Ban Chấp hành cấp xã tại 37 xã, phường và 6 ủy viên Ban Thường vụ tại 6 đơn vị.

Ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ bài bản, nghiêm túc, có cách làm chủ động, sáng tạo, tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng cần nghiêm túc nhìn nhận đúng những hạn chế đã chỉ ra. “Không lấy cái khó khách quan để giải thích cho cái chậm chủ quan,” Trưởng Ban Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Siết lại nguyên tắc, hoàn thiện quy định; đánh giá cán bộ phải thật sự khách quan; rà soát tổng thể, bố trí lại đội ngũ cấp xã; tạo nguồn từ sớm, từ xa; đổi mới đào tạo, bồi dưỡng theo khoảng trống năng lực; tháo điểm nghẽn chuyển đổi số; kiểm soát quyền lực và bảo vệ chính trị nội bộ.

Đối với việc rà soát tổng thể, bố trí lại đội ngũ cấp xã, theo Trưởng Ban Trịnh Văn Quyết, trong quý 4/2026, Cao Bằng phải kiện toàn xong 96 ủy viên ban chấp hành, 6 ủy viên ban thường vụ còn khuyết. Rà soát từng xã, phường theo vị trí việc làm; điều động, biệt phái từ nơi dôi dư về vùng sâu, vùng xa, biên giới; ưu tiên cán bộ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Bố trí theo yêu cầu công việc, không theo nguyện vọng cá nhân, có phương án nhà công vụ, điều kiện làm việc để cán bộ yên tâm bám cơ sở; tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ đảng ủy các xã, phường.

Đối với việc tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số, trong năm 2026, Cao Bằng phải đồng bộ 100% cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền, cập nhật hết hồ sơ đã ký số; bố trí công chức công nghệ thông tin chuyên trách cho các đơn vị khối Đảng còn thiếu; nâng cấp hạ tầng, thiết bị cho xã vùng cao, chi bộ thôn, xóm; đẩy mạnh Bình dân học vụ số. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dữ liệu và an toàn thông tin.

Trưởng Ban Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh việc thuộc thẩm quyền của tỉnh, làm ngay, không chờ. Việc vượt thẩm quyền, Đoàn tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu, nhất là thí điểm cơ chế tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ít người, cho phép bố trí tạm thời cấp phó cao hơn quy định ở xã đặc biệt khó khăn trong tổng biên chế được giao; chính sách hỗ trợ 448 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp; sửa đổi Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ phù hợp mô hình không còn cấp huyện./.

Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Tuyên Quang Theo quyết định của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Tuyên Quang.