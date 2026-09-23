Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Sáng 23/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Tổng Thư ký Liên hợp quốc #NQ 06-bt #NQ 59-bt Mỹ
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