Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự Liên Xô trước đây, trong đó có Belarus, mãi là tài sản quý giá, là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.