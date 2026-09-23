Việt Nam tiếp nhận nguồn lực hơn 221 triệu USD từ Liên hợp quốc
Ba Chương trình hợp tác quốc gia có tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD, trong đó UNDP khoảng 115,5 triệu USD, UNICEF 85 triệu USD và UNFPA 20,7 triệu USD.
Sáng 23/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.
Các đại biểu hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, quản lý đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy.
Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hy Lạp tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục và du lịch.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng bảo đảm an ninh xuyên suốt vòng đời dữ liệu và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) là một yêu cầu quan trọng với quá trình hoàn thiện dự thảo Luật An ninh dữ liệu.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục hoàn thiện, thí điểm, từng bước đưa vào sử dụng hệ thống IOC, hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số, bảo đảm thực chất, minh bạch.
Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.
Chiều 23/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc họp về Hệ thống giám sát, điều hành thông minh và hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số.
Trải qua hơn 50 năm (1973-2026), quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973 và đến tháng 11/2017, hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Justin Trudeau.
Chiều 23/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: Dự án Luật An ninh dữ liệu; Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử; Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 4 định hướng lớn và bày tỏ tin tưởng rằng với một Liên hợp quốc vững mạnh, chúng ta sẽ cùng xây dựng 1 thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả.
Nghị quyết 27-NQ/TW cùng với Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang tạo cơ sở để Hà Nội tổ chức lại không gian phát triển theo hướng liên kết, đồng bộ.
Dự án xây dựng năng lực cho các học giả, chuyên gia Việt Nam và khu vực về kết nối biển, quản trị biển, phân tích biển; đẩy mạnh nghiên cứu chung nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác biển.
Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và dự án Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế thu hồi tài sản.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có giải pháp rõ ràng, lộ trình cụ thể để khắc phục kịp thời và hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
Sáng 23/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng 100 năm tiếp theo.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 quân nhân được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân.
Ngày 22/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp với Tổng thống Ghana, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan, Thủ tướng Tòa thánh Vatican và Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 81.
HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua nghị quyết giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên-tỉnh Phú Thọ.
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ 122 ngày so với kế hoạch của Chiến dịch 500 ngày đêm.
Nghị quyết 27 xác định xây dựng cơ chế liên kết, điều phối vùng mạnh, thực chất là khâu đột phá; bảo đảm đồng bộ, liên thông trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực.
Sáng 23/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Tổ biên tập về Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ xác định cụ thể đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên cơ sở phân tích, đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn...
Ngày 22/9/2026 (giờ địa phương), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, làm việc với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine, phòng bệnh cho Việt Nam.
Ngày 22/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81.
Sáng 23/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
Tiếp tục Phiên họp thứ 6, sáng 23/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn trân trọng những nỗ lực của Liên hợp quốc nói chung và UNAOC nói riêng trong việc thúc đẩy đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường đoàn kết.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự Liên Xô trước đây, trong đó có Belarus, mãi là tài sản quý giá, là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.