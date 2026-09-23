Thường trực Ban Bí thư: Tiên phong chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, làm thực chất, làm đến đâu chắc đến đó

Chiều 23/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì họp với Văn phòng Trung ương Đảng, nghe báo cáo về Hệ thống giám sát, điều hành thông minh và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện các cơ quan hữu quan.

Bước tiến mới trong giám sát, điều hành thông minh

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thời gian qua đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng Hệ thống giám sát điều hành thông minh (IOC). Đến nay, hệ thống đã bước đầu hình thành và đưa vào đánh giá 7 nhóm thông tin cốt lõi.

Đối với Hệ thống quản lý công việc và đánh giá cán bộ trên môi trường số, Văn phòng Trung ương Đảng đã bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về 6 trục trọng tâm. Trên cơ sở đó, đơn vị đã cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc thù của từng vụ, cục trực thuộc. Qua thực tiễn triển khai thử nghiệm đã khẳng định tính khả thi và hiệu quả cao của hệ thống. Đáng chú ý, giải pháp mới mang lại hai lợi ích thiết thực. Đó là quản lý công việc minh bạch, chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, dễ dàng theo dõi tiến độ, phát hiện kịp thời các khâu bị chậm, muộn hoặc sót việc; đánh giá cán bộ khách quan, tạo lập căn cứ, cơ sở dữ liệu khoa học và chính xác để xếp loại, đánh giá năng lực cán bộ...

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo trực tiếp trên hệ thống về hai giải pháp nền tảng quan trọng: Hệ thống giám sát và điều hành thông minh và Hệ thống quản lý công việc-hỗ trợ đánh giá cán bộ của Văn phòng Trung ương Đảng. Song song với IOC, Hệ thống quản lý công việc và hỗ trợ đánh giá cán bộ cũng đang được triển khai nhằm số hóa toàn bộ quy trình giao việc, theo dõi tiến độ, xác định độ phức tạp của nhiệm vụ theo 6 trục kết quả trọng tâm và chấm điểm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức...

Qua nghe báo cáo và ý kiến trao đổi tại cuộc họp, nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã triển khai thực hiện được gần 2 năm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đơn vị liên quan đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng, đưa 2 hệ thống vào thí điểm. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện và đưa các hệ thống vào sử dụng một cách thực chất và hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư chia sẻ dù quá trình chuẩn bị ban đầu gặp không ít khó khăn, thách thức, phức tạp nhưng qua thực tiễn triển khai thử nghiệm đã khẳng định tính khả thi và hiệu quả cao của hệ thống. Đáng chú ý, giải pháp mới mang lại hai lợi ích thiết thực. Đó là quản lý công việc, đánh giá cán bộ minh bạch, chặt chẽ.

"Đây là kênh rất quan trọng, là cơ sở để giúp lãnh đạo điều hành, đánh giá và sử dụng đội ngũ cán bộ," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí cho biết Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định số 486-QĐ/TW ngày 15/9/2026, xác định Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật; là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng. Trong giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các quyết sách lớn của Trung ương, đối với công tác nắm tình hình, tổng hợp, phân tích, dự báo và theo dõi việc tổ chức thực hiện ngày càng đòi hỏi yêu cầu rất cao. Vì vậy, hai hệ thống cần phục vụ trực tiếp việc nâng cao chất lượng tham mưu, cung cấp thông tin và tăng cường kỷ luật thực hiện nhiệm vụ.

Đây là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng, vận hành và hoàn thiện hệ thống. Nhấn mạnh nội dung này, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, các Ban Đảng Trung ương, trong đó có Văn phòng Trung ương Đảng tiên phong thực hiện trước.

Kết quả hiện nay mới là bước đầu. Dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, phương pháp đánh giá và mức độ sử dụng thực tế còn phải tiếp tục kiểm nghiệm - Thường trực Ban Bí thư đánh giá và bày tỏ sự ủng hộ việc chủ động thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới; đồng thời yêu cầu triển khai thận trọng, chắc chắn, bảo đảm thực chất, an toàn tuyệt đối và đáp ứng được yêu cầu.

Ba nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai hệ thống IOC và đánh giá cán bộ

Về thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tập trung vào 3 nội dung. Theo đồng chí, cần xác định rõ giá trị sử dụng của từng hệ thống.

Cụ thể, IOC cần từng bước trở thành kênh thông tin tham khảo tin cậy, giúp lãnh đạo nắm nhanh tình hình, nhận diện những vấn đề cần quan tâm và theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã giao. Thông tin đưa lên IOC phải có trọng tâm, có nguồn rõ ràng và phải được kiểm chứng. Hệ thống cần làm nổi bật những biến động đáng chú ý, những vấn đề mới phát sinh, nhiệm vụ chậm tiến độ và nội dung cần xin ý kiến. Các cảnh báo phải gắn với cơ quan chịu trách nhiệm và tình hình xử lý; tránh tình trạng cảnh báo nhiều nhưng không rõ đầu mối giải quyết.

Đối với Hệ thống quản lý công việc và đánh giá cán bộ, đồng chí yêu cầu trước hết là quản lý chặt chẽ quá trình giao, thực hiện và xác nhận kết quả nhiệm vụ. Công việc phải được giao đúng thẩm quyền, rõ người thực hiện, rõ thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm xác nhận. Dữ liệu trên hệ thống là thông tin, minh chứng hỗ trợ đánh giá cán bộ, không thay thế việc nhận xét và quyết định của tập thể, của người đứng đầu, cấp có thẩm quyền. Không đánh giá cán bộ một cách máy móc theo số lượng nhiệm vụ, số lượt sử dụng phần mềm hoặc trạng thái tự động của hệ thống.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ hai hệ thống có chức năng khác nhau nhưng cần kết nối chặt chẽ. Dữ liệu về nhiệm vụ, tiến độ và kết quả công việc là một nguồn thông tin quan trọng phục vụ IOC tổng hợp, phân tích và hỗ trợ chỉ đạo, điều hành.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, cần bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu và tính phù hợp của phương pháp đánh giá. Mỗi chỉ tiêu phải xác định rõ nội hàm, nguồn cung cấp, kỳ cập nhật và đơn vị kiểm tra, xác nhận. Dữ liệu chưa được đối soát hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm thì chưa sử dụng làm căn cứ báo cáo, đánh giá.

Đối với các dữ liệu đã và đang được kết nối, trong đó có dữ liệu kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, đất đai, nông nghiệp và môi trường, cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan cung cấp để chuẩn hóa, đối soát và kiểm soát chất lượng.

Văn phòng Trung ương Đảng tập trung hoàn thiện phương pháp, bộ tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ. Phương pháp đánh giá phải tính đến tính chất, mức độ phức tạp của nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm và mức độ đóng góp của từng cá nhân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Cuộc họp về Hệ thống giám sát, điều hành thông minh và hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

“Cần phân biệt rõ nhiệm vụ chưa được cập nhật, nhiệm vụ có nguy cơ chậm, nhiệm vụ chậm tiến độ và nhiệm vụ đã quá hạn. Cảnh báo của phần mềm chỉ phục vụ theo dõi, đôn đốc; kết quả thực hiện phải được người giao nhiệm vụ hoặc cấp có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận," Thường trực Ban Bí thư nói.

Đồng chí nêu rõ từ nay đến cuối năm 2026, sau đợt thí điểm, phải đánh giá khách quan mức độ phù hợp của quy trình, tiêu chí và kết quả chấm điểm; lấy ý kiến người sử dụng và kịp thời điều chỉnh trước khi xem xét triển khai rộng. Đồng chí đặc biệt lưu ý phải căn cứ vào tình hình thực tiễn, chức năng nhiệm vụ để xây dựng sản phẩm phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, cơ quan, từng đảng bộ.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục phối hợp tổ chức thí điểm, tổng hợp phản ánh của các cơ quan, đơn vị và đề xuất những nội dung cần điều chỉnh. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Hướng dẫn triển khai IOC trong các cơ quan Đảng Trung ương. Hướng dẫn cần thống nhất các nội dung về mô hình, kiến trúc, dữ liệu, kết nối, quản trị và an ninh, bảo mật; bảo đảm tận dụng các hệ thống hiện có, phù hợp với chức năng của từng cơ quan và tránh đầu tư trùng lặp, không để thất thoát, lãng phí.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển các chức năng trên thiết bị di động cần căn cứ yêu cầu thực tế và khả năng kiểm soát dữ liệu. Kết quả do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phải được đơn vị chuyên môn kiểm tra trước khi sử dụng. An toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh dữ liệu phải được bảo đảm trong toàn bộ quá trình xây dựng, vận hành hệ thống.

Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện kế hoạch triển khai, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn và sản phẩm; tổ chức thực hiện với tinh thần làm thực chất, làm đến đâu chắc đến đó, tuyệt đối không hình thức.

Đồng chí đề nghị 19 tổ chức đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương triển khai trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt; có sản phẩm báo cáo theo đúng thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng trách nhiệm được giao, từng bước xây dựng, hoàn thiện đưa vào sử dụng 2 hệ thống thường xuyên, phục vụ thiết thực công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng bộ./.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp về hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số Chiều 23/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc họp về Hệ thống giám sát, điều hành thông minh và hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số.