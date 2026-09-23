Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong cuộc hội kiến, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao chủ trương ủng hộ và sự tham gia tích cực, hiệu quả của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua; hoan nghênh các cam kết của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan của Liên hợp quốc, nhất là việc tăng tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự đồng hành của Liên hợp quốc với Việt Nam trong 49 năm qua, kể từ khi Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc; nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng và không thể phủ nhận của Liên hợp quốc trong xây dựng hệ thống luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội kiến Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, với tư cách là một quốc gia thành viên tích cực, có trách nhiệm, Việt Nam luôn tuân thủ Hiến chương, các Nghị quyết, Chương trình hành động của Liên hợp quốc.

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, Việt Nam tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của Liên hợp quốc trong giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần duy trì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, nhất là hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, giải trừ quân bị, phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Cũng tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, Liên hợp quốc tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, cả về hình thức và quy mô triển khai.

Nhất trí với ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix khẳng định Liên hợp quốc ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động gìn giữ hòa bình./.

Nâng cao vị thế Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Sau 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam khẳng định vai trò, trách nhiệm và vị thế trong nỗ lực chung của quốc tế vì hòa bình phát triển.