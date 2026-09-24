Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).