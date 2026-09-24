Đồng chí Lê Công Thành được bổ nhiệm làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ngày 24/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố, trao các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 390-QĐNS/TW ngày 20/9/2026, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làm Trợ lý của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng công bố ba quyết định điều động, chỉ định cán bộ lãnh đạo tại các xã Quốc Oai, Hát Môn và Kiều Phú.

Theo Quyết định số 2818-QĐ/TU ngày 18/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quốc Oai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 2819-QĐ/TU ngày 18/9/2026, đồng chí Phùng Huy Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiều Phú thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 2820-QĐ/TU ngày 18/9/2026, đồng chí Lý Hoàng Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Môn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Công Thành nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố; khẳng định sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, sự phân công của tổ chức và quy chế làm việc của cơ quan.

Đồng chí Lê Công Thành cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Thành ủy giữ gìn đoàn kết, thống nhất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy cùng sự phối hợp, chia sẻ của cán bộ, công chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

​

​