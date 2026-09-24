Chính trị

Ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh

Ông Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 với 81/81 phiếu tán thành, đạt 100% số đại biểu có mặt.

Thái Hùng
Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Sáng 24/9, tại Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh, trình Hội đồng Nhân dân thành phố tờ trình giới thiệu ông Đào Thanh Trường để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Việc giới thiệu nhân sự được thực hiện trên cơ sở Công văn số 5141-CV/VPTW ngày 18/9/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết số 84-NQ/TU ngày 23/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về việc giới thiệu cán bộ ứng cử và Tờ trình số 614/TTr-SNV ngày 23/9/2026 của Sở Nội vụ. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất phương án nhân sự được giới thiệu.

Kết quả, ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 với 81/81 phiếu tán thành, đạt 100% số đại biểu có mặt.

Ông Đào Thanh Trường sinh ngày 29/1/1980, quê quán phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị cao cấp, chuyên môn Tiến sỹ Xã hội học năm 2010. Năm 2016, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Xã hội học.

Ông Đào Thanh Trường từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trưởng khoa Khoa học Quản lý, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý (Trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội); Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ủy ban Nhân dân Bắc Ninh #Ông Đào Thanh Trường #Bầu cử thành phố Bắc Ninh #Chương trình nhiệm kỳ TP. Bắc Ninh
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