Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao nhiều nước

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York, Hoa Kỳ, nhân dịp dự Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc tiếp xúc song phương với người đồng cấp nhiều nước.

Trong cuộc gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei Abdul Mateen đánh giá cao những phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian vừa qua, cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực. Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về thương mại, dầu khí, du lịch, giao lưu nhân dân và tiếp tục nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, giáo dục, thuỷ sản...

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đồng quan điểm với ý kiến của Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei Abdul Mateen. Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027; tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong ngành Halal, bao gồm việc sớm ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác.

Về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục hợp tác duy trì, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer khẳng định Slovenia mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo,... Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư song phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Slovenia, trân trọng cảm ơn Slovenia đã ủng hộ giúp đỡ Việt Nam trước đây và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt tốt đẹp ngày nay. Trên tinh thần đó, để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Slovenia phát triển ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; sớm thúc đẩy Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Slovenia sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA), thúc đẩy hợp tác với Cảng Koper để thúc đẩy vận chuyển hàng hoá Việt Nam tới vùng Balkan, Trung Đông và Nam Phi.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ các đề cử của nhau tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, cũng như ủng hộ lập trường tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul, hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức, đặc biệt tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Friedrich Merz, qua đó có những định hướng quan trọng cho triển khai quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vị thế đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; khẳng định Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là cầu nối quan trọng để Đức tăng cường hợp tác với khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Ngoại giao Đức đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác thực chất hơn nữa giữa hai nước trong thời gian tới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh việc Đức đã ký kết EVIPA; đồng thời đề nghị hai bên cùng hợp tác thúc đẩy kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD, kêu gọi Đức khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, phát triển các dự án chung về công nghệ cao, năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng chiến lược; hợp tác đào tạo chuyên gia.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica Manuel Tovar Rivera. Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Costa Rica sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/4/1976-24/4/2026).

Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica Manuel Tovar Rivera đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vị thế đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng khẳng định Costa Rica mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, xem Việt Nam là cầu nối quan trọng để Costa Rica tăng cường hợp tác với khu vực Đông Nam Á và ASEAN; đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Costa Rica; hoan nghênh Văn phòng Lãnh sự danh dự của Costa Rica đã đi vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2025. Trên tinh thần đó, để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Costa Rica phát triển ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; duy trì hiệu quả cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư song phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau…

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại LHQ, Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC), cũng như ủng hộ lập trường tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương trên thế giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng mời Bộ trưởng Manuel Tovar Rivera trở lại thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica vào thời gian phù hợp. Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica vui vẻ nhận lời, khẳng định mong muốn sớm trở lại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Iruthisham Adam và hai bên trao bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước, định hướng việc triển khai các cơ chế đối thoại và tham vấn song phương giữa hai Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Iruthisham Adam đánh giá cao các bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác và đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, cũng như giao lưu nhân dân. Bộ trưởng đề nghị Chính phủ Maldives tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước giao thương và đầu tư kinh doanh, xúc tiến các hoạt động hợp tác du lịch, hàng hải, đẩy mạnh kết nối hàng không.

Hai bộ trưởng nhất trí thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, xây dựng, du lịch, hợp tác biển, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản. Đồng thời, tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề cùng quan tâm như ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo đảm an toàn, an ninh và tự do hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc./.