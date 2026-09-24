Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại quần thể di tích Bến K15

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại quần thể di tích Bến K15, tại Hải Phòng.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ - những cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bến K15, được biết đến là “Km số 0” của Đường Hồ Chí Minh trên biển - tuyến vận tải chiến lược đã đi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng của tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường, là nơi xuất phát của các con tàu không số, vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trên con đường vận tải chiến lược trên biển, đã có hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Hải quân anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại trong lòng biển mẹ, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Thủ tướng và Đoàn công tác cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn, một trong những hộ gia đình tiêu biểu, có công với cách mạng.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, Thủ tướng mong ông Lê Viết Khảm tiếp tục là tấm gương cho con cháu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương./.

Thủ tướng dâng hương tại Bến tàu không số K15 Hải Phòng Sáng 24/9/2026, trong chuyến làm việc tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Bến tàu không số K15.