Hội nghị thông tin chuyên đề quý 3 năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ

Sáng 24/9, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý 3 năm 2026, trao đổi các nội dung cơ bản trong Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" và chuyên đề về vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Dự hội nghị có gần 500 đại biểu đến từ các ban, đơn vị Đảng ủy Chính phủ và 16 đảng bộ trực thuộc.

Trao đổi các nội dung cơ bản và những điểm mới trong Chỉ thị 07-CT/TW, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Chỉ thị bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh” vào nội dung cốt lõi học tập và thực hành; khẳng định di sản của Người là một chỉnh thể thống nhất biện chứng, có ý nghĩa cả về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam, cả về chuẩn mực đạo đức, phương pháp nhận thức, giải quyết thực tiễn cách mạng và phong cách hành động.

PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chỉ thị cho thấy mối quan hệ giữa tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất biện chứng, gắn bó hữu cơ với nhau. Theo đó, phải triển khai đồng bộ, toàn diện, hệ thống; khắc phục khuynh hướng phiến diện, xem nhẹ một thành tố nào, hoặc tách rời giữa lý luận với thực tiễn.

Nội dung mới nổi bật trong Chỉ thị là chuyển mạnh từ tư duy “làm theo” sang hành động “thực hành.” Đây là bước chuyển chiến lược nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu thực chất, loại bỏ triệt để bệnh hình thức, giáo điều, xác lập bước chuyển tư duy căn bản từ “học điều đúng” sang “học cách làm đúng,” từ “noi gương” sang “vận dụng sáng tạo phương pháp luận.”

Đây cũng là yêu cầu khách quan của bối cảnh phát triển mới. Nếu như “làm theo” ở các giai đoạn trước nhấn mạnh việc noi theo các chuẩn mực đạo đức, thì “thực hành” trong giai đoạn mới đòi hỏi sự nhận thức sâu sắc về bản chất vấn đề và biến thành sự chủ động, quyết liệt trong hành động.

Trong chuyên đề về “Vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh, văn hóa là nguồn lực nội sinh của phát triển. Văn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất. Văn hóa trực tiếp tạo ra động lực tăng trưởng mới thông qua các ngành công nghiệp văn hóa (điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, nội dung số, du lịch văn hóa...) và có chức năng điều tiết xã hội.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương, muốn phát huy vai trò của văn hóa trong tăng trưởng nhanh và bền vững, cần phải làm cho văn hóa trở thành năng lực bên trong của nền kinh tế, động lực của sáng tạo và hệ điều tiết của xã hội; để phát triển hiện đại mà vẫn giàu bản sắc, hội nhập sâu rộng mà vẫn vững vàng tự chủ, gia tăng của cải đồng thời nâng cao phẩm giá và hạnh phúc của con người.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tham luận. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận trong Đảng bộ Chính phủ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động, đưa các chủ trương của Đảng thực sự đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 07-CT/TW, bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Chính phủ. Cần đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Học tập và thực hành theo Bác phải trở thành nhu cầu tự giác, việc làm thường xuyên, góp phần hình thành chuẩn mực, nếp sống văn hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; từ đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần xác định rõ quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 80, xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, làm rõ những chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước; kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng thông tin, phân tích, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn.

Đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ, đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh việc chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, nhất là trên không gian mạng. Tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, góp phần tạo môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Chính phủ./.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội... có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

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