Iran cam kết tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột với Mỹ và Israel

Ngày 27/9, Iran khẳng định rằng chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các điều kiện của Tehran rất rõ ràng, và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng.

Ông cũng khẳng định chỉ có giải pháp thông qua đàm phán mới có thể giúp thoát khỏi bế tắc này.

Theo ông Araghchi, bất chấp những tuyên bố bác bỏ của ông Trump, các bên trung gian hỗ trợ đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn chưa chính thức truyền đạt lập trường của Washington. Ông cho biết Tehran đang chờ lập trường chính thức để đưa ra quyết định.

Trước đó, trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này được cho là liên quan đến một kế hoạch dài 7 ngày để mở lại eo biển nói trên, mà Tehran đã đề xuất với Washington.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Arab Xêút (Saudi Arabia), Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tình hình tại eo biển Hormuz về trạng thái trước ngày 28/2, không áp đặt bất kỳ khoản phí hay hạn chế nào.

Phát biểu trong phiên thảo luận chung của Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Faisal kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải trên các tuyến đường thủy quốc tế - đặc biệt là eo biển Hormuz, eo biển Bab el-Mandeb, Biển Đỏ và vịnh Aden - đồng thời phản đối việc bất kỳ bên nào sử dụng các khu vực này như một công cụ gây áp lực hay đe dọa.

Ông khẳng định an ninh khu vực Vịnh là một phần không thể tách rời của an ninh khu vực và toàn cầu, đồng thời cho biết sự ổn định tại Vịnh có mối liên hệ trực tiếp với an ninh năng lượng toàn cầu, thương mại quốc tế và các chuỗi cung ứng.

Cũng phát biểu tại Đại hội đồng, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi đã kêu gọi các bên trong cuộc xung đột tại Trung Đông hãy "kiềm chế," đồng thời nhấn mạnh rằng Muscat sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải và sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm bảo vệ việc điều hướng an toàn ở eo biển Hormuz./.

Tổng thống Mỹ bác đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.