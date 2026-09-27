Du lịch

Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch toàn cầu

Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm 2026 có chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch” phản ánh một trong những chuyển đổi mang tính định hình của thời đại.

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Ngày Du lịch Thế giới được tổ chức từ năm 1980 tại các quốc gia thành viên Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, nhằm giúp thế giới nhận thức rõ hơn giá trị mà du lịch mang lại. Mỗi chủ đề các năm trước đều đề cập đến một động lực mà ngành du lịch cần khai thác.

Nhưng chủ đề năm 2026 đề cập đến một động lực đang trực tiếp tái định hình ngành du lịch thế giới. Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm 2026 có chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch” phản ánh một trong những chuyển đổi mang tính định hình của thời đại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngày Du lịch Thế giới #Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc #Trí tuệ nhân tạo TP. Hà Nội
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