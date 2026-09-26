Lễ hội bánh mỳ Việt Nam đầu tiên tại Nhật Bản

Lễ hội bánh mỳ Việt Nam 2026 khai mạc ngày 26/9 tại quảng trường Fun More Time, Công viên Trung tâm Shinjuku, Tokyo. Diễn ra trong hai ngày 26-27/9, đây là lễ hội đầu tiên tại Nhật Bản lấy bánh mỳ Việt Nam làm chủ đề chính, tạo thêm không gian để người dân sở tại và cộng đồng người Việt gặp gỡ qua ẩm thực.

Dù trời mưa, nhiều người yêu thích ẩm thực Việt Nam vẫn đến lễ hội, dừng chân trước các gian hàng để chọn món và thưởng thức ngay tại chỗ những chiếc bánh mỳ, phở, nem và càphê sữa đá. Trong tiết trời ẩm ướt, những món ăn quen thuộc góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi cho ngày hội giữa lòng Tokyo.

Giữa nhiều món ăn Việt Nam đã quen thuộc với thực khách Nhật Bản, bánh mì có một vị trí riêng: dễ cầm theo, thuận tiện cho một bữa ăn nhanh nhưng vẫn mang hương vị đặc trưng.

Lấy món ăn này làm điểm nhấn, lễ hội giới thiệu các loại bánh mỳ cùng những món ăn, thức uống Việt Nam, đồng thời tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa Việt-Nhật.

Ngoài thưởng thức ẩm thực, khách tham dự có thể tham gia các hoạt động tương tác, nhận quà và theo dõi chương trình biểu diễn.

Trong ngày 27/9, lễ hội tiếp tục mở cửa tại Công viên Trung tâm Shinjuku. Từ câu chuyện mở tiệm của một người yêu bánh mỳ đến tình cảm của vị khách Nhật dành cho Việt Nam, sự kiện cho thấy một món ăn quen thuộc có thể mở đầu cho những cuộc gặp gỡ và hiểu biết sâu hơn giữa người dân hai nước./.

Lễ hội Bánh mỳ Việt Nam lần thứ 4 nhộn nhịp đón khách Từ ngày 23-26/4, tại công viên Lê Văn Tám, Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Bánh mỳ Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 đã chính thức mở cửa phục vụ công chúng và du khách.