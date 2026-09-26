SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hoá công nghệ với đối tác Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và các đối tác Việt Nam, Hoa Kỳ đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển chuỗi cung ứng lõi ngành drone, tự động hóa và nội địa hóa công nghệ robotics biển sâu tại Việt Nam.

Các thoả thuận được trao trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao và đại diện doanh nghiệp hai nước. Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mở ra cơ hội để Việt Nam làm chủ công nghệ nguồn và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp nội địa.

Phát triển chuỗi cung ứng về drone

Trong khuôn khổ sự kiện, SAIGONTEL và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Châu Giang đã tham gia trao thỏa thuận hợp tác với Ryvid, Inc, một doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ chuyên phát triển các phương tiện điện, công nghệ truyền động, pin và giải pháp tích hợp. Sự hợp tác này tập trung vào việc xây dựng chuỗi cung ứng lõi và năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp drone và tự động hóa tại Việt Nam.

Các nhóm công nghệ trọng tâm được hai bên quan tâm phát triển bao gồm: hệ thống tự hành, robot, trí tuệ nhân tạo (AI), pin lithium, hệ thống quản lý pin (BMS) cùng các hệ thống điều khiển tích hợp liên quan. Thông qua vai trò kết nối của SAIGONTEL, hợp tác không chỉ dừng ở việc tiếp nhận công nghệ mà còn hướng tới phát triển đội ngũ kỹ thuật, nâng cao năng lực R&D và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp hỗ trợ trong nước.

Bà Bùi Thanh Hằng cùng Ông Bùi Trung Hiếu đại diện SAIGONTEL tham gia lễ ký kết tại New York, Hoa Kỳ ngày 23/09/2026.

Tiên phong nội địa hóa về robotics biển sâu

Cũng tại buổi lễ, nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, SAIGONTEL và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Mở SoiHub cùng các đối tác Cheves Capital và MOBY Robotics, Inc. (Hoa Kỳ) đã trao thỏa thuận hợp tác nội địa hóa và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực robotics và tự động hóa biển.

MOBY Robotics là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp phương tiện tự hành dưới nước phục vụ công tác khảo sát, kiểm tra và giám sát các môi trường ngoài khơi. Theo thỏa thuận, MOBY Robotics sẽ cung cấp nền tảng công nghệ và chuyên môn; SAIGONTEL chịu trách nhiệm kết nối năng lực sản xuất, tích hợp thị trường; trong khi SoiHub sẽ điều phối các viện nghiên cứu, trường đại học để đánh giá và thử nghiệm. Thỏa thuận này đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có cơ hội tiếp cận và làm chủ công nghệ nguồn phục vụ kinh tế ngoài khơi, ứng dụng trực tiếp cho các ngành dầu khí, cảng biển và xây dựng hạ tầng biển.

Ông Bùi Trung Hiếu cùng đối tác Ryvid, Inc. tại lễ ký kết tại New York, Hoa Kỳ ngày 23/9/2026.

Mở rộng mạng lưới đối ngoại

Bên cạnh các hoạt động ký kết cấp cao tại New York, đoàn công tác SAIGONTEL và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Châu Giang đã tích cực mở rộng mạng lưới đối ngoại tại thành phố San Francisco. Đoàn đã có các cuộc gặp gỡ quan trọng với Văn phòng Thị trưởng San Francisco, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam tại San Francisco, nhằm tăng cường kênh tiếp cận với các nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế.

Song song với đó, đoàn công tác cũng triển khai chuỗi làm việc chuyên sâu với các doanh nghiệp sở hữu công nghệ lõi của Hoa Kỳ nhằm hướng tới mục tiêu đưa các chuỗi giá trị mới về Việt Nam, tập trung vào ba nhóm chiến lược:

Về chuỗi cung ứng khoáng sản và chế biến sâu, đoàn đã trao đổi cùng Momentum Technologies về nền tảng MSX, công nghệ đột phá giúp thu hồi, phân tách và tinh chế các khoáng sản chiến lược như đất hiếm. Cuộc gặp mở ra cơ hội lớn để Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng trong ngành khai khoáng thay vì chỉ dừng ở khai thác thô.

Đối với vận hành công nghiệp thông minh, buổi làm việc giữa đoàn với tập đoàn Palantir đã mở ra những hướng đi mới trong việc ứng dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn. Mục tiêu hướng tới là giải quyết các bài toán quản trị sản xuất và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho các khu công nghiệp tại Việt Nam.

Riêng về phát triển kinh tế biển, đoàn đã tiến hành khảo sát các giải pháp phương tiện mặt nước tự hành (USV) của Seasats. Việc đưa công nghệ này vào công tác quan trắc môi trường, thu thập dữ liệu và giám sát hạ tầng trên đại dương hứa hẹn sẽ là công cụ đắc lực phục vụ cho chiến lược kinh tế biển bền vững.

Thông qua chuỗi hoạt động toàn diện này, SAIGONTEL và các đối tác tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị kết nối đổi mới sáng tạo mở, từng bước chuyển hóa các cơ hội hợp tác quốc tế thành những chương trình đầu tư, chuyển giao công nghệ và sản xuất thực tế tại Việt Nam.

Về SAIGONTEL và hệ sinh thái SoiHub: SoiHub là nền tảng đổi mới sáng tạo mở được SAIGONTEL thúc đẩy và phát triển, đóng vai trò hạt nhân trong việc kết nối các nguồn lực công nghệ tiên tiến toàn cầu với nhu cầu thực tiễn tại thị trường Việt Nam. Trong mô hình hợp tác này, SAIGONTEL cung cấp nền tảng vững chắc về mạng lưới công nghiệp, năng lực sản xuất, hạ tầng và sự am hiểu thị trường.



Trong khi đó, SoiHub đóng vai trò là "cánh tay nối dài" về R&D – trực tiếp điều phối mạng lưới chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học để đánh giá, thử nghiệm và từng bước nội địa hóa các công nghệ quốc tế, biến các thỏa thuận thành những chuỗi giá trị thực tế tại Việt Nam./.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả rất phong phú, thực chất.